В Приморье дождевым паводком подтоплены более 20 подворий в Кавалеровском районе

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ВЛАДИВОСТОК, 30 августа. /Корр. ТАСС Марина Шатилова/. Более 20 подворий подтоплены дождевым паводком во вторник ночью в поселке Кавалерово Приморского края. На ликвидацию последствий стихии отправлены специалисты Кавалеровского муниципального звена Приморской территориальной подсистемы РСЧС (Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций), сообщили ТАСС в Дальневосточном региональном центре МЧС.
"В результате прохождения обильных осадков в виде дождя и образования дождевого паводка на территории Кавалерского района оказались частично подтоплены придворовые территории и участки автодорог Загорное - Краснояровка и Яковлевка - Покровка. Всего подтоплены 23 придомовые территории",- сообщили в ведомстве.
Подробности происшествия пока не сообщаются.
Осадки начались в Приморье накануне. Их принес мощный южный циклон. Дожди идут по всему Приморью. Ожидается выпадение до месячной нормы осадков. Сразу же после циклона на Приморье обрушится тайфун "Лайонрок".
Все службы жизнеобеспечения в Приморье работают в режиме повышенной готовности. В населенных пунктах созданы запасы продовольствия, питьевой воды и медикаментов. Подготовлены пункты временного размещения людей и транспорт для возможной эвакуации.