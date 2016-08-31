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Источник: случаи ошибочных штрафов фотовидеофиксаторов не единичны, система не совершенна

Происшествия
31 августа, 12:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, августа. /ТАСС
Водители могут обжаловать их в ГИБДД, сотрудники которой должны ответить в течение 30 дней
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МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Случаи получения столичными водителями ошибочных штрафов, зарегистрированных системой фотовидеофиксации, не единичны, так как эта система несовершенна. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах Москвы.

Накануне в одной из соцсетей появилась еще одна жалоба на систему фотовидеофиксации нарушений ПДД в Москве. Водитель пожаловался, что получил штраф в размере 750 рублей за езду по обочине. В действительности он остановился на обочине за сплошной линией по требованию сотрудника ДПС, но система расценила это как нарушение правил дорожного движения.

"Система фотовидеофиксации несовершенна, такие ошибочные штрафы не единичны. Водители могут обжаловать их в ГИБДД, сотрудники которой должны ответить гражданину в течение 30 дней", - сказал собеседник агентства.

Ранее на одном из автомобильных интернет-порталов появилась фотография, на которой видно, как водитель автомобиля, не нарушая правила, движется вместе с основным потоком и при этом тень от его машины падает на встречную полосу. Водителю пришел штраф за нарушение ПДД, так как система посчитала, что автомобиль пересек сплошную полосу. После разбирательства полиция отменила это постановление о штрафе.

Еще один водитель в августе подал жалобу в ГИБДД из-за штрафа, который он получил за выезд на обочину. Как оказалось, система фотовидеофиксации на 55-м км МКАД запечатлела блики от фар как автомобиль, едущий по обочине, после чего ему пришла квитанция об оплате штрафа.

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