Турист из Москвы опроверг информацию о том, что его бросили в горах друзья

КРАСНОЯРСК, 31 августа. /ТАСС/. Турист из Москвы Денис Гаврилкин, якобы оставленный в красноярских горах спешившими на самолет друзьями, опроверг эту информацию. Об этом он заявил сайту "Комсомольской правды".

"Я один был, без группы. Поднялся, подвернул ножку и позвонил МЧС. Они спустились со мной. Я попрощался с ними, вот и все", - сказал изданию пострадавший.

"Сейчас живу тут, лечусь. Я вообще услышал про эту историю в первый раз", - добавил он.

Как передает КП, турист разбил базовый лагерь в Ергаках, откуда совершал разовые выходы, во время одного из которых и случилось ЧП. Гаврилкину удалось встретить четырех туристов из другой группы, которые оказали ему помощь и дали телефон, по которому Денис связался с вызвавшей спасателей матерью.

Информацию изданию подтвердил и один из участвовавших в операции спасателей: "Они его довели до базового лагеря на озере Светлом... Там тепло, есть еда, медикаменты, много людей. Говорить, что пострадавший был брошен, одинокий, в пещере с медведем в обнимку - нет такого. Ему ничего не угрожало".

Ранее ГУ МЧС России по Красноярскому краю сообщило, что во время похода 30-летний турист серьезно повредил связки на ноге и не мог самостоятельно передвигаться по пересеченной горной местности, а четверо его коллег по походу не стали жертвовать авиабилетами, приобретенными на обратную дорогу в Москву, и поспешили домой, по сути, оставив пострадавшего на произвол судьбы.

"Горе-туристы даже не сообщили о происшествии спасателям. О том, что мужчина нуждается в помощи, специалисты Южно-Сибирского поисково-спасательного отряда МЧС России узнали лишь через сутки, от матери пострадавшего, которая и рассказала эту историю", - передавало ведомство.