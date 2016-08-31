СМИ: в центре Италии произошла новая серия землетрясений

РИМ, 31 августа. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Новая серия подземных толчков произошла в центре Италии, пострадавшем от мощного землетрясения 24 августа.

Об этом сообщил новостной канал Rai News 24".

По данным Национального института геофизики и вулканологии, магнитуда самого мощного подземного толчка составила 3,8.

Как пояснил ТАСС глава департамента Национального института геофизики и вулканологии в Пизе Джильберто Саккоротти, в Италии повреждения вызывают землетрясения магнитудой от 5,5, однако в нынешнем положении даже сравнительно несильные толчки (магнитудой до 4,5) представляют опасность.

"Нынешняя волна афтершоков вполне закономерная вещь. После сильного землетрясения мы всегда предвидим сотни более или менее ощутимых афтершоков. То, что сейчас даже землетрясения относительно небольшой мощности - магнитудой 4,0 - 4,5 приводят к разрушениям, объясняется тем, что здания уже повреждены, и это представляет сложность и опасность для спасателей", - отметил он.

Эксперт пояснил, что невозможно сказать, насколько долго продлится период повторных толчков. С момента подземного толчка магнитудой 6,0 в 03:36 (04:36 мск) 24 августа приборы зафиксировали более 2 тысяч землетрясений в центральной зоне Апеннинского хребта.

Подземный толчок магнитудой 6,0 произошел 24 августа в 03:36 по местному времени (04:36 мск), затем последовал второй толчок магнитудой 5,4 и целая серия мощных афтершоков. Землетрясение привело к значительным разрушениям небольших горных городов в центре Италии. Жертвами стихии стали 294 человека, крова лишились более 2 тыс. человек.