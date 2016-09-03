Река смыла водозабор, обеспечивающий водой 22 тыс. человек в приморском районе

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Река, вышедшая из берегов из-за паводка, снесла водозабор, обеспечивавший водой Кавалеровский район Приморья. На восстановление водоснабжения брошены все силы, сообщил в субботу ТАСС глава района Сергей Гавриков. По его словам, район экстренно нуждается в тяжелой технике для ликвидации последствий разгула стихии.

"Самая серьезная проблема у нас - с водой. Наводнение разрушило водозабор, и восстановить его сейчас в связи с тем, что в реке огромное количество воды, нет возможности. Сейчас прорабатывается ситуация, как по временной схеме сделать водозабор. Все силы брошены, потому что вода - это и питье, и быт, а самое главное - зима не за горами, и без воды наши котельные установки не смогут работать", - сказал Гавриков.

По его словам, водозабор находится за поселком Горнореченский, вода забирается из реки Высокогорная. "Так как река разлилась на 300-400 метров в ширину, снесло водозабор. Он обеспечивает весь Кавалеровский район, у нас 22 тыс. человек населения", - отметил глава района.

Ситуация напряженная

По его словам, в администрацию поступило несколько сообщений от населения по поводу завышения цен на продукты. "Но мы факты такие не выявили. Наоборот - предприниматели отдельные раздают бесплатно питьевую воду. Она у нас, правда, кончилась, сегодня прилетел борт (вертолет - прим. ТАСС) и привез шесть тонн бутилированной воды", - сообщил собеседник агентства, отметив, что предприниматели готовы привезти в район еще воду.

Ситуация в районе достаточно напряженная, учитывая, что он фактически отрезан от соседних. "Мы стараемся контролировать ситуацию, но нам не хватает техники, к сожалению, подвести невозможно - отрезаны дороги пока. Техника, которая есть внутри района, используется по максимуму", - поделился Гавриков.

Району нужны бульдозеры, экскаваторы, самосвалы, краны. "По штормовому прогнозу, который нам выдали, сегодня в ночь и завтра будут опять ливневые дожди, это будет вторая волна. Так как речка уже посмывала все, что смогла, потому что вышла из берегов, нам на восстановление техники, которая находится в районе, не хватит. Нам нужна техника из- за "периметра" (из других районов)", - сказал он.

Работы ведутся

В Кавалеровском районе Приморья отрезаны от транспортного сообщения три населенных пункта - села Высокогорск, Зеркальное и Суворово. "Суворово в ближайшее время сообщение сделать нереально, потому что мост снесло", - отметил Гариков.

В Зеркальном ведутся аварийно-восстановительные работы, чтобы обеспечить проход техники. "Также до Высокогорска - дорожники все силы кинули, чтобы сохранить дорогу и чтобы был проход, так как мы отрезаны от Дальнегорского округа и ряда других территорий", - уточнил глава района.

В районе эвакуированы 47 человек. Большинство уехало к родственникам, 11 разместились в пункте временного размещения, развернутого в общежитии местного колледжа. "Условия нормальные, присутствует медицинская служба, организовано питание. Стараемся делать все, что в наших силах", - резюмировал собеседник.

Кавалеровский район расположен в центральной части Приморья, на берегу Японского моря.

Тайфун "Лайонрок" обрушился на Приморье после мощного циклона, принесшего ливневые дожди 29-31 августа. В регионе выпала трехмесячная норма осадков. В крае из-за паводка объявлен режим ЧС федерального уровня. В регионе было подтоплено свыше 2,5 тыс. домов (пострадали более 8,5 тыс. жителей региона) в семи муниципальных образованиях, 1062 придомовые территории, девять социально значимых объектов, в том числе больница, четыре детских сада, три школы и почтовое отделение. 166 домов в субботу освободились от воды.