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Около 1 тыс. человек эвакуировали из четырех районов Приморья из-за тайфуна

Происшествия
3 сентября, 11:11 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 3, сентября. /ТАСС
Всего в Приморье развернуто 10 ПВР, расположенные в населенных пунктах Кавалерово, Терней, Шумный, Чугуевка, Тополевое, Мельничное, а также во Владивостоке
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Около одной тысячи человек эвакуированы из четырех районов Приморского края, на который обрушился тайфун "Лайонрок". Половина из них находится в пунктах временного размещения, сообщила пресс-служба краевой администрации.

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"Людей эвакуируют из четырех районов: Тернейского, Кавалеровского, Чугуевского и Красноармейского. На данный момент эвакуированы почти тысяча человек, из них 496 размещены в пунктах временного размещения (ПВР)", - говорится в сообщении.

Всего в Приморье развернуто 10 ПВР. Они расположены в населенных пунктах Кавалерово, Терней, Шумный, Чугуевка, Тополевое, Мельничное, а также во Владивостоке.

В Приморье введен режим ЧС федерального уровня

Тайфун "Лайонрок" обрушился на Приморье после мощного циклона, принесшего ливневые дожди 29-31 августа. В регионе выпала трехмесячная норма осадков.

В крае из-за паводка объявлен режим ЧС федерального уровня. В регионе было подтоплено свыше 2,5 тыс. домов (пострадали более 8,5 тыс. жителей региона) в семи муниципальных образованиях, 1062 придомовые территории, девять социально значимых объектов, в том числе больница, четыре детских сада, три школы и почтовое отделение.

В зоне подтопления остаются 13 районов. Отрезаны от транспортного сообщения два крупных райцентра, в каждом из которых проживают по 40 тысяч человек. Всего таких населенных пунктов 17, а еще с 19 отсутствует связь, в десятках населенных пунктов нет электроснабжения.

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Предварительная сумма ущерба составила 1,2 млрд рублей, регион получит 1 млрд рублей.

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