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Из-за паводка учебный год в школах Дальнегорска начнется 5 сентября

Происшествия
4 сентября, 2:34 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК /Корр. ТАСС, Марина Шатилова
Ранее из-за размыва двух дорог город оказался в транспортной изоляции
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /Корр. ТАСС Марина Шатилова/. Учебный год в пострадавшем от паводка приморском городе Дальнегорск начнется 5 сентября. Такое решение принял накануне штаб по ликвидации ЧС, сообщили ТАСС в пресс-службе Дальнегорского городского округа.

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"Ранее власти города приняли решение отложить начало учебного года и не проводить линейки в школах 1 сентября. В этот период действовал тайфун "Лайонкор", из-за которого на территории был введен режим ЧС. 5 сентября учебный год начнется в Дальнегорском городском округе для 4520 школьников. Первый раз за парты сядут 487 учеников", - сообщил представитель пресс-службы.

"На территории наблюдается стабильная ситуация и оснований еще откладывать учебный процесс нет", - прокомментировал глава округа Игорь Сахута.

Ранее из-за размыва двух дорог Дальнегорск оказался в транспортной изоляции. Из-за этого накануне пришлось вводить ограничения на продажу бензина и дизельного топлива для населения. Запас продуктов и лекарств в города есть, изменение цен контролирует специальные комиссии и прокуратура.

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В настоящее время предприятия Дальнегорска восстанавливают разрушенные дороги. Тяжелая техника, привлеченная к ликвидации последствий ЧС от частных компаний Дальнегорска, ведет восстановление основного дорожного полотна на трассе Дальнегорск - Кавалерово, после чего планируется укрепить подмываемый берег. Выезд из Дальнегорска в сторону Кавалерово предполагается открыть уже сегодня.

Население Дальнегорска составляет 30,4 тысячи человек. Город расположен в 535 км от Владивостока. Градообразующими являются предприятие "Дальнегорский ГХК", выпускающий 20 видов боросодержащей продукции, и компания "Дальполиметалл", которая ведет разведку, добычу и переработку свинца, цинка, серебра. Распоряжением правительства РФ от 29 июля 2014 года Дальнегорск включен в список моногородов РФ с наиболее сложным социально- экономическим положением.

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