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Паводком в Приморье подтоплено более 3 200 домов, эвакуированы свыше 700 человек

Происшествия
4 сентября, 5:21 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК /Корр. ТАСС, Марина Шатилова
Спасательные операции с эвакуацией населения продолжаются в населенных пунктах Светлая Тернейского района, Уборка, Павловка, Антоновка, Шумное Чугуевского района
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /Корр. ТАСС Марина Шатилова/. Паводком в Приморском крае подтоплено 3261 жилой дом на территории 14 муниципальных образований. Об этом сообщает пресс-служба Дальневосточного регионального центра МЧС (ДВРЦ).

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"В результате прошедших проливных дождей на территории Приморского края по состоянию на 10:00 местного времени (03:00 мск) подтоплен 3261 дом. Также на 32 участках автодорог Приморского края наблюдаются переливы общей протяженностью 30,5 км. Всего из подтопленных районов края эвакуированы 722 человек", - говорится в сообщении ДВРЦ.

Спасательные операции с эвакуацией населения продолжаются в населенных пунктах Светлая Тернейского района, Уборка, Павловка, Антоновка, Шумное Чугуевского района. Эти поселки были полностью затоплены паводком, а связь с ними осуществляется только с помощью вертолетов и плавсредств.

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Для ликвидации последствий прохождения циклона на территории края развернута группировка сил и средств в составе почти 19 тыс. человек и 1186 единиц техники, в том числе от МЧС России - 5499 человек и 431 единиц техники (138 плавсредств). Авиационная группировка составляет 25 воздушных судов и пять беспилотных летательных аппаратов, в том числе от МЧС России семь воздушных судов и четыре беспилотных летательных аппарата.

Тайфун "Лайонрок" обрушился на Приморье после мощного циклона, принесшего ливневые дожди 29-31 августа. В регионе выпала трехмесячная норма осадков. На территории Приморского края продолжает действовать режим ЧС федерального уровня.

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