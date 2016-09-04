СМИ: в Канаде разбился небольшой самолет; один человек погиб

ОТТАВА, 4 сентября. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Один человек погиб при падении небольшого самолета на кукурузное поле в Канаде, в городе Сарния (провинция Онтарио). Об этом в субботу сообщил телеканал CTV.

Погибший - 50-летний мужчина, пилот самолета.

Сарния находится в 290 км к западу от Торонто - крупнейшего мегаполиса Канады.