Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2016
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.09:
$ 65.87
€ 73.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Как страшный сон": паводок в Приморье глазами пользователей соцсетей

Происшествия
5 сентября, 4:00 UTC+3
После прохождения тайфуна "Лайонрок" в регионе объявлен режим ЧС федерального уровня
Материал из 1 страницы
© Михаил Почуев/ТАСС

В конце августа на Приморье после мощного циклона, принесшего ливневые дожди, обрушился тайфун "Лайонрок". В результате в регионе выпала трехмесячная норма осадков. 

В крае подтоплено 3260 домов в 14 муниципальных образованиях, 1086 придомовых территорий. Глава МЧС России Владимир Пучков ввел в регионе режим чрезвычайной ситуации федерального уровня.

Из зоны паводка эвакуированы более 800 человек. Спасательные операции продолжаются в населенных пунктах Светлая Тернейского района, Уборка, Павловка, Антоновка, Шумное Чугуевского района.

Тем временем в регионе объявлено новое штормовое предупреждение. Приморья достиг новый тайфун  - "Намтеун", на юге края снова начались дожди. Согласно прогнозу синоптиков, ситуация будет аналогичной сложившейся несколько дней назад.

#тайфунлайонрок#пластун

Видео опубликовано Александр (@vishnyak25rus)

Как страшный сон #тайфун2016 #приморье #lionrock #тайфун #тайфунлайонрок #1сентября #наводнение2016

Фото опубликовано Diani An (@anbrazdi)

Фото опубликовано Владимир Миклушевский (@v_miklushevskiy)

Фото опубликовано Владимир Миклушевский (@v_miklushevskiy)

Кроуновка

Фото опубликовано Владимир Миклушевский (@v_miklushevskiy)

Фото опубликовано Владимир Миклушевский (@v_miklushevskiy)

#тайфунлайонрок#

Фото опубликовано Валентина Юрьевна (@urvalentinak)

#тайфун #лайонрок смыл мост в Кавалерово #кавалерово☔ Не можем до аэропорта добраться. Мосты и дороги смыло

Видео опубликовано @maruandcat

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Тайфуны и ураганы Наводнения в России
В других СМИ
Реклама
Фото
9
Звезды хоккея на гала-матче ВЭФ-2016 собрали 700 тыс. рублей для пострадавших в Приморье
8
В Приморском крае введен режим ЧС федерального уровня
3
Суд отказался вернуть в прокуратуру дело участников гонки на Gelandewagen в Москве
Выборы-2016
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Государственная дума. Цифры и факты
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Военная разведка США включилась в перебранку с КНР по поводу оказанного Обаме приема
2
Подозреваемый в расстреле людей в Екатеринбурге пришел в полицию
3
Пенс: Клинтон стала самым бесчестным кандидатом в президенты США со времен Никсона
4
Четыре человека погибли в результате пожара в Омске
5
"Оранжевый" уровень опасности погоды объявлен в Москве из-за ожидаемых ливней
6
Переговорная гонка первого дня саммита G20 завершилась, лидеры взяли паузу
7
В бассейне подмосковного санатория обнаружено тело молодого человека
Темы дня
Реклама