"Как страшный сон": паводок в Приморье глазами пользователей соцсетей

В конце августа на Приморье после мощного циклона, принесшего ливневые дожди, обрушился тайфун "Лайонрок". В результате в регионе выпала трехмесячная норма осадков.

В крае подтоплено 3260 домов в 14 муниципальных образованиях, 1086 придомовых территорий. Глава МЧС России Владимир Пучков ввел в регионе режим чрезвычайной ситуации федерального уровня.

Из зоны паводка эвакуированы более 800 человек. Спасательные операции продолжаются в населенных пунктах Светлая Тернейского района, Уборка, Павловка, Антоновка, Шумное Чугуевского района.

Тем временем в регионе объявлено новое штормовое предупреждение. Приморья достиг новый тайфун - "Намтеун", на юге края снова начались дожди. Согласно прогнозу синоптиков, ситуация будет аналогичной сложившейся несколько дней назад.

#тайфунлайонрок#пластун Видео опубликовано Александр (@vishnyak25rus) Сен 1 2016 в 4:46 PDT

Как страшный сон #тайфун2016 #приморье #lionrock #тайфун #тайфунлайонрок #1сентября #наводнение2016 Фото опубликовано Diani An (@anbrazdi) Сен 4 2016 в 2:16 PDT

Фото опубликовано Владимир Миклушевский (@v_miklushevskiy) Сен 3 2016 в 5:44 PDT

Фото опубликовано Владимир Миклушевский (@v_miklushevskiy) Сен 3 2016 в 5:47 PDT

Кроуновка Фото опубликовано Владимир Миклушевский (@v_miklushevskiy) Сен 3 2016 в 8:31 PDT

Фото опубликовано Владимир Миклушевский (@v_miklushevskiy) Сен 3 2016 в 8:52 PDT

#тайфунлайонрок# Фото опубликовано Валентина Юрьевна (@urvalentinak) Сен 4 2016 в 4:01 PDT

#тайфун #лайонрок смыл мост в Кавалерово #кавалерово☔ Не можем до аэропорта добраться. Мосты и дороги смыло Видео опубликовано @maruandcat Сен 4 2016 в 1:38 PDT