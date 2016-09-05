"Как страшный сон": паводок в Приморье глазами пользователей соцсетей

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В конце августа на Приморье после мощного циклона, принесшего ливневые дожди, обрушился тайфун "Лайонрок". В результате в регионе выпала трехмесячная норма осадков.
В крае подтоплено 3260 домов в 14 муниципальных образованиях, 1086 придомовых территорий. Глава МЧС России Владимир Пучков ввел в регионе режим чрезвычайной ситуации федерального уровня.
Из зоны паводка эвакуированы более 800 человек. Спасательные операции продолжаются в населенных пунктах Светлая Тернейского района, Уборка, Павловка, Антоновка, Шумное Чугуевского района.
Тем временем в регионе объявлено новое штормовое предупреждение. Приморья достиг новый тайфун - "Намтеун", на юге края снова начались дожди. Согласно прогнозу синоптиков, ситуация будет аналогичной сложившейся несколько дней назад.
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Кроуновка
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#тайфун #лайонрок смыл мост в Кавалерово #кавалерово☔ Не можем до аэропорта добраться. Мосты и дороги смыло