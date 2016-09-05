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Гендиректор "Вымпелкома" Михаил Слободин покинул свой пост

Происшествия
5 сентября, 22:49 дата обновления: 5 сентября, 23:15 UTC+3
Как отмечается в сообщении компании, отставка последовала за новостью о том, что Слободин стал фигурантом дела о даче взяток бывшим руководителям республики Коми
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МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Холдинг VimpelCom Ltd. принял отставку Михаила Слободина, возглавлявшего российский бизнес компании.

Его должность займет Шелль Мортен Йонсен, говорится в сообщении "Вымпелкома".

В сообщении отмечается, что отставка последовала за новостью о том, что Слободин стал фигурантом дела о даче взяток бывшим руководителям республики Коми.

Новые фигуранты дела Гайзера

5 сентября стало известно о задержании главы компании "Т Плюс" Бориса Вайнзихера и совладельца компании "Ренова" Евгения Ольховика по подозрению в даче многомиллионной взятки бывшему руководству Коми.

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В следственном комитете сообщили, что устанавливают местонахождение еще одного фигуранта - бывшего руководителя ЗАО "Комплексные энергетические системы" (КЭС), а ныне главы "Вымпелкома" Михаила Слободина. Источники в правоохранительных органах утверждают, что он находится в Лондоне.

Компания "Вымпелком" не комментирует ситуацию вокруг уголовного дела, а также информацию о местонахождении гендиректора. Об этом ТАСС заявила пресс-секретарь "Вымпелкома" Анна Айбашева. "Никаких комментариев", - сказала она.

Суть обвинения

По данным следствия, в течение 2007-2014 годов фигуранты, действуя в интересах ЗАО "КЭС" и аффилированных с ним организаций, передавали высшим должностным лицам Коми (в настоящее время они являются фигурантами уголовного дела о преступном сообществе экс-главы Коми Вячеслава Гайзера - прим. ТАСС) в качестве взятки денежные средства за установление максимально выгодных тарифов на тепло- и электроэнергию, а также за создание комфортных условий осуществления коммерческой деятельности на территории республики.

Уголовное дело о даче взятки бывшему руководству Коми расследует региональное следственное управление СК РФ.

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Источник: в деле о даче взятки экс-руководству Коми могут появиться новые фигуранты

Михаил Слободин пришел в "Вымпелком" в 2013 году. До прихода в компанию работал исполнительным вице-президентом по газу и энергоснабжению ТНК-ВР, с 2002 по 2010 год руководил КЭС- Холдингом (структура "Реновы", владеющая контрольными пакетами акций четырех ТГК, а также газораспределительной компании "Газэкс" и "Российские коммунальные системы").

Дело Гайзера

Экс-глава Коми Вячеслав Гайзер был задержан 20 сентября 2015 года в Москве. Фигурантами дела стали еще 18 человек, в том числе его заместитель Алексей Чернов, зампредседателя правительства республики Константин Ромаданов, председатель Госсовета Коми Игорь Ковзель, экс- сенатор от региона Евгений Самойлов. Все фигуранты дела обвиняются по трем статьям УК РФ: "Организация и участие в преступном сообществе", "Мошенничество" и "Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления, в особо крупном размере, организованной группой". По данным следствия, размер причиненного ущерба превышает 1 млрд рублей. В конце сентября прошлого года указом президента РФ Гайзер был отстранен от должности.

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Коррупционные скандалы Дело бывшего главы Коми
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