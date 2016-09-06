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Горячая линия по вопросам соцподдержки пострадавших от паводка открыта в Приморье

Происшествия
6 сентября, 7:16 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК /Корр. ТАСС, Марина Шатилова
Приморцам расскажут, в чем нуждаются пострадавшие, дадут адреса и сообщат режим работы пунктов приема срочной помощи, а также всю необходимую информацию для перечисления финансовой поддержки
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /Корр. ТАСС Марина Шатилова/. Горячая линия по вопросам социальной поддержки пострадавших от паводка начала работу в Приморье. Здесь можно узнать, в чем нуждаются пострадавшие, выяснить адреса пунктов сбора гуманитарной помощи, возможности оказать финансовую помощь, сообщили ТАСС в департаменте труда и социального обеспечения администрации Приморского края.

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"Приморцам расскажут, в чем больше всего нуждаются пострадавшие, дадут адреса и сообщат режим работы пунктов приема срочной помощи, а также всю необходимую информацию для перечисления финансовой поддержки. Кроме того, жители пострадавших районов смогут узнать о выплатах семьям, потерявшим имущество во время ливня, навести справки, признано ли их жилье непригодным для проживания",- сообщил представитель департамента.

Законодательное собрание Приморского края приняло решение о срочном выделении из краевого бюджета 500 млн рублей на оказание помощи пострадавшим в результате разрушительного паводка. Региональный закон был принят сразу в трех чтениях. Из общей суммы 350 млн рублей будут направлены на предоставление денежных выплат, 150 млн рублей - на приобретение жилья взамен уничтоженного паводком.

Компенсация для лишившихся крова рассчитана, исходя из норматива общей площади жилого помещения: 33 квадратных метра - для одиноких, 42 - на двух человек, 18 - на каждого члена семьи, состоящей из трех и более человек с расчетом стоимости квадратного метра в 35 тысяч рублей.

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Также пострадавшие от стихии получат выплаты из краевого бюджета: по 10 тысяч рублей за подтопленные земельные участки, 25 тысяч рублей - за подтопленные дома. После поступления федеральных средств, решение о выделении которых принято 5 сентября правительством РФ, начнутся выплаты по 50 тысяч рублей за частичную потерю имущества (на одного члена семьи) и по 100 тысяч рублей - за полную утрату имущества (на одного члена семьи). Выплаты начнутся уже в ближайшее время.

Тайфун "Лайонрок" обрушился на Приморье 29-31 августа после мощного циклона, принесшего ливневые дожди. В регионе выпала трехмесячная норма осадков. В крае из-за паводка объявлен режим ЧС федерального уровня. На утро 6 сентября пострадавшими признаны 18 из 34 муниципальных образований Приморья. Остаются подтопленными более трех тысяч жилых домов в 10 муниципальных образованиях, а также более шести тысяч приусадебных участков.

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