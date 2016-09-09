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Следователи опрашивают службу инкассации Альфа-банка после ограбления в Москве

Происшествия
9 сентября, 12:28 дата обновления: 9 сентября, 13:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, сентября. /ТАСС
В настоящее время точно установлено, что ущерб превысил 1 млн руб.
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МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Следователи полиции опрашивают сотрудников службы инкассации Альфа-банка для установления точной суммы денег, похищенных накануне при нападении на инкассаторов на северо-западе Москвы. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах столицы.

"После разбойного нападения следователи полиции опрашивают руководство и сотрудников службы инкассации с целью установления обстоятельств произошедшего и суммы похищенного. Сложность в подсчете похищенных денег заключается в том, что до нападения инкассаторы провели несколько выемок на ряде крупных объектов. Ни они, ни сам банк не могут пока назвать точную сумму похищенных средств", - сказал собеседник агентства, отметив, что в настоящее время точно установлено, что ущерб превысил 1 млн руб.

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Источник: ограбившие инкассаторов в Москве налетчики похитили 1 млн рублей

МВД подтверждает, что при нападении было похищено более 1 млн руб. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. "Материальный ущерб, причиненный потерпевшей стороне, составил более 1 млн рублей", - сказала она.

Нападение на инкассаторский автомобиль Альфа-банка произошло 8 сентября на пересечении Тушинской и Вишневой улиц. По данным полиции, налетчиков было пятеро. Микроавтобус инкассации загорелся в ходе движения от брошенной в моторный отсек бутылки с зажигательной смесью.

Находившиеся в машине водитель и охранники попытались самостоятельно ликвидировать пожар и вынесли сумки с деньгами на улицу. В этот момент на них напали грабители, которые затем скрылись на двух автомобилях марки ВАЗ.

В результате нападения никто не пострадал. Позднее были обнаружены автомобили, на которых скрылись налетчики, розыск преступников продолжается. По факту нападения возбуждено уголовное дело по нескольким статьям УК РФ - "Разбой, совершенный организованной группой", "Незаконный оборот оружия" и "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества".

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