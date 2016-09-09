Уголовное дело по трем статьям УК РФ возбуждено после ограбления инкассаторов в Москве

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело по трем статьям УК РФ после разбойного нападения на инкассаторов на северо-западе Москвы. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах столицы.

"По факту разбойного нападения на инкассаторов и поджога их микроавтобуса возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ: "Разбой, совершенный организованной группой", "Незаконный оборот оружия" и "Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества", - сказал собеседник агентства.

Ранее в пятницу источник в правоохранительных органах сообщил, что добычей грабителей стало более 1 млн рублей.

Нападение на инкассаторский автомобиль Альфа-Банка произошло накануне на пересечении Тушинской и Вишневой улиц. По данным полиции, налетчиков было пятеро. Микроавтобус инкассации загорелся в ходе движения, предположительно от брошенной в моторный отсек бутылки с зажигательной смесью.

Находившиеся в машине водитель и охранники попытались самостоятельно ликвидировать пожар и вынесли сумки с деньгами на улицу. В этот момент на них с применением огнестрельного оружия напали грабители, которые затем скрылись на двух автомобилях марки ВАЗ.

Пострадавших в результате нападения нет. Автомобили, на которых скрылись налетчики, позднее были обнаружены. Розыск преступников продолжается.