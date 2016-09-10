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В наводнениях на востоке Индии погибли 216 человек

Происшествия
10 сентября, 9:00 UTC+3 НЬЮ-ДЕЛИ /Корр. ТАСС, Евгения Кармалито
Имущества и крова лишились около 1,5 млн жителей штате Бихар на востоке Индии
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НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сентября. /Корр. ТАСС Евгения Кармалито/. Число жертв наводнения в штате Бихар на востоке Индии достигло 216 человек, около 1,5 млн местных жителей лишились имущества и крова. Об этом сообщило в субботу Национальное управление по ликвидации последствий стихийных бедствий.

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По данным управления, "хотя опасный уровень воды в реках начал снижаться, ситуация далека от стабилизации, продолжают поступать сообщения о новых жертвах и о росте ущерба от затопления". От наводнения пострадали 2210 деревень в 12 округах Бихара, суммарно за минувшие три недели оно нанесло ущерб и затронуло интересы свыше 4,1 млн человек. Рухнуло пять бетонных жилых домов, смыты 466 деревянных строений и 2774 хижины. Паводок также затопил 8,5 млн га сельхозугодий, размыл дороги, серьезно повредил или полностью разрушил десятки мостов.

Спасателям пришлось эвакуировать на лодках из опасных мест в общей сложности 740 тысяч человек, в 652 лагеря временного проживания отселено 395 тысяч из них, остальные нашли приют у родственников и друзей.

Широкомасштабные наводнения в Бихаре вызваны повышением уровня воды в шести крупных реках, протекающих по территории штата, в том числе в Ганге, из-за большого количества муссонных осадков.

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