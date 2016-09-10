Авиация МЧС эвакуировала из затопленных районов Приморья 120 человек

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Вертолеты МЧС России за сутки эвакуировали из затопленных в результате тайфуна районов Приморского края 120 человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС.

"Из зоны затопления вертолетами накануне были эвакуированы 120 человек, в том числе 80 детей. Всего четырьмя вертолётами Ми-8 зону стихийного бедствий покинули 604 жителя затопленных районов, 113 из которых дети", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, организовано десять лодочных переправ, при помощи которых были перевезены почти три тысячи человек и около 100 автомобилей. В пострадавшие районы доставляется гуманитарная помощь и необходимое оборудование для проведения аварийно-восстановительных работ - продукты питания, вещи, вода, бензогенераторы, световые башни и тепловые пушки.

"Всего пострадавшим жителям Приморья доставлено 16 тонн воды и свыше 135 тонн гуманитарной помощи", - сообщили в МЧС.

В населенных пунктах спасатели МЧС оказывают населению адресную помощь, на данный момент очищено от грязи и мусора более тысячи подворий, откачана вода с 45 придворных территорий, вывезено более 70 кубометров мусора.

Всего в ликвидации последствий стихии задействованы более 19 тыс. человек и свыше 1,5 тыс. единиц техники, в том числе 28 воздушных судов и 157 плавсредств.

Также во всех населенных пунктах Приморского края, остающихся без стационарной и сотовой связи из-за последствий тайфуна, налажена спутниковая связь, сообщили в пресс-службе МЧС России. Проводная и мобильная связь в настоящее время отсутствует с 10 населенными пунктами, без проводной связи остаются 33 населенных пункта.

"Во всех населенных пунктах, не имеющих проводной и сотовой связи, организованы каналы междугородней спутниковой связи", - сообщили в МЧС. Для глав муниципальных образований, оставшихся без связи, доставлено 37 спутниковых телефонов.

В пресс-службе МЧС также сообщили, что работа по оценке ущерба от тайфуна в Приморском крае активизирована.

"В настоящее время организована работа 105 комиссий по оценке ущерба и определению масштабов восстановительных работ", - сказал собеседник агентства. В ее составе - представители различных министерств и ведомств, а также муниципальных образований. Всего обследовано более 3 тыс. домов и 312 дворовых территорий.

С 9 сентября в регионе осуществляются выплаты пострадавшим из федерального бюджета. Из резервного фонда правительства РФ по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий администрации Приморского края выделены бюджетные ассигнования в размере до 718,5 млн рублей. "В течение суток проведены выплаты 80 гражданам в размере 2,1 млн рублей", - сообщили в МЧС.

Кроме того, из регионального бюджета компенсации и единовременную материальную помощь получили 392 человека.

По данным на утро субботы, в Приморском крае остаются подтоплены в восьми муниципальных образованиях 22 населенных пункта, более 1,2 тыс. жилых домов, свыше 1,3 тыс. приусадебных участков.

Тайфун "Лайонрок" обрушился на Приморье 29-31 августа после мощного циклона, принесшего ливни, в крае выпала трехмесячная норма осадков. В регионе из-за паводка объявлен режим ЧС федерального уровня. 4-6 сентября Приморье оказалось под влиянием тайфуна "Немтеун", который принес дополнительно до трех декадных норм осадков.