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Десятки тысяч человек могут быть признаны пострадавшими от паводка в Приморье

Происшествия
11 сентября, 6:07 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК /Корр. ТАСС, Марина Шатилова
К настоящему моменту в комиссии по определению ущерба уже поступило 8,5 тыс. заявлений о частичной и полной утрате имущества
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /Корр. ТАСС Марина Шатилова/. Десятки тысяч человек могут быть признаны пострадавшими от паводка в Приморском крае.

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К настоящему моменту в комиссии по определению ущерба уже поступило 8,5 тыс. заявлений о частичной и полной утрате имущества, сообщили в пресс- службе администрации региона.

"Всего создана 131 комиссия и подкомиссия в составе представителей муниципальных образований, министерств и ведомств. Уже обследованы 5 501 домовладение. От граждан на получение компенсаций принято 8 534 заявления", - сообщили в пресс-службе. Специалисты предполагают, что число пострадавших может составить десятки тысяч человек, так как на в зону паводка попали территории с общим населением более 100 тыс. человек.

По данным на вечер 10 сентября, 470 человек уже получили федеральные компенсации на общую сумму 15 млн рублей. Еще около 400 приморцев получили помощь из краевого бюджета. Здесь сумма выплат составила 7 млн рублей.

Законодательное собрание Приморского края срочно выделило из краевого бюджета 500 млн рублей на оказание помощи пострадавшим. Региональный закон был принят сразу в трех чтениях. Из общей суммы 350 млн рублей будут направлены на предоставление денежных выплат, 150 млн рублей - на приобретение жилья взамен уничтоженного паводком. Еще 718 млн рублей выделено из федерального бюджета на ликвидацию последствий паводка.

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Пострадавшие приморцы могут рассчитывать на выплаты из краевого бюджета по 10 тысяч рублей на человека на восстановление подтопленного земельного участка и по 25 тысяч рублей - на подтопленный дом. Из федерального бюджета выплаты составляют по 50 тысяч рублей за частичную потерю имущества на каждого члена семьи и по 100 тысяч - при полной его потере.

Тайфун "Лайонрок"

Тайфун "Лайонрок" обрушился на Приморье 29-31 августа после мощного циклона, принесшего ливневые дожди. В регионе выпала трехмесячная норма осадков. Из-за паводка там объявлен режим ЧС федерального уровня. 4-6 сентября край оказался под влиянием тайфуна "Немтеун", который принес еще до трех декадных норм осадков.

За сутки восстановлено электроснабжение в семи населенных пунктах. Восстановлена связь с девятью населенными пунктами. Однако остаются подтоплены 947 жилых домов в восьми муниципальных образованиях. Кроме этого, вода подтопила 1766 приусадебных участков. Также имеют повреждения 35 участков дорог в восьми муниципальных образованиях. В шести пунктах временного размещения находятся 300 человек, из них 61 ребенок.

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