Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.09:
$ 64.16
€ 72.34
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

За сутки в зоне паводка в Приморье вода ушла более чем из 670 домов

Происшествия
12 сентября, 3:44 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК /Корр. ТАСС, Марина Шатилова
Также восстановлено электроснабжение в шести населенных пунктах
Материал из 1 страницы

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /Корр. ТАСС Марина Шатилова/. Более 670 домов освободились от воды в зоне паводка в Приморском крае. Если 11 сентября были подтоплены 947 жилых домов в восьми муниципалитетах, то в понедельник утром таких домов осталось 270. Об этом ТАСС сказали в пресс-службе Дальневосточного регионального центра МЧС.

Смотрите также
За сутки в Приморье восстановили связь с девятью отрезанными паводком селами

"По состоянию на 10:00 местного времени (03:00 мск) 12 сентября остаются подтопленными 270 жилых домов в семи муниципальных образованиях. Кроме этого, 1227 приусадебных участков остаются в зоне подтопления. Также имеют повреждения 29 участков дорог в восьми муниципальных образованиях общей протяженностью 51 км, а также 47 автомобильных мостов", - сказал представитель ведомства.

По словам собеседника агентства, за сутки восстановлено электроснабжение в шести населенных пунктах. "Восстановлена связь с девятью населенными пунктами; в настоящее время отсутствует проводная и сотовая связь с одним населенным пунктом в Яковлевском муниципальном районе; со всеми главами муниципальных образований организована спутниковая связь. В шести пунктах временного размещения находятся 124 человека, из них 39 детей. Остальные жители вернулись в свои дома", - сообщили в МЧС.

Смотрите также
"Освобождение от воды": как в Приморье ликвидируют последствия паводка

Основные усилия спасателей сосредоточены на восстановительных работах. Для просушки освободившихся от воды домов и социально значимых объектов бригады специалистов доставляют тепловые пушки "После очистки территорий, наведения порядка и санитарной обработки помещений на сегодняшний день в семи школах из 15 начат учебный процесс, более 950 учеников вновь сядут за парты", - подчеркнули в МЧС.

В Приморье развернута группировка сил и средств в составе почти 19 тысяч человек и 1534 единицы техники.

Тайфуны "Лайонрок" и "Немтеун"

Тайфун "Лайонрок" обрушился на Приморье 29-31 августа после мощного циклона, принесшего ливневые дожди. В регионе выпала трехмесячная норма осадков. Из-за паводка там объявлен режим ЧС федерального уровня. 4-6 сентября край оказался под влиянием тайфуна "Немтеун", который принес еще до трех декадных норм осадков.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Тайфуны и ураганы Наводнения в России
В других СМИ
Реклама
Фото
4
Под завалами обрушившейся стены пятиэтажки в Москве может быть человек
9
Звезды хоккея на гала-матче ВЭФ-2016 собрали 700 тыс. рублей для пострадавших в Приморье
8
В Приморском крае введен режим ЧС федерального уровня
Выборы-2016
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Борьба за лайки: как кандидаты в Госдуму осваивают соцсети
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Убитого дагестанскими боевиками полицейского посмертно представят к награде
2
Илюмжинов в письме Обаме попросил предоставить ему гражданство США
3
Клинтон стало плохо на траурной церемонии по случаю 11 сентября
4
Минобороны РФ впервые опубликовало видео боевых возможностей "Арматы"
5
"Спартак" обыграл "Локомотив" в матче РФПЛ
6
У Клинтон диагностирована пневмония
7
СМИ: здоровье Клинтон стало серьезной проблемой для ее избирательной кампании
Темы дня
Реклама