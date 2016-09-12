За сутки в зоне паводка в Приморье вода ушла более чем из 670 домов

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /Корр. ТАСС Марина Шатилова/. Более 670 домов освободились от воды в зоне паводка в Приморском крае. Если 11 сентября были подтоплены 947 жилых домов в восьми муниципалитетах, то в понедельник утром таких домов осталось 270. Об этом ТАСС сказали в пресс-службе Дальневосточного регионального центра МЧС.

"По состоянию на 10:00 местного времени (03:00 мск) 12 сентября остаются подтопленными 270 жилых домов в семи муниципальных образованиях. Кроме этого, 1227 приусадебных участков остаются в зоне подтопления. Также имеют повреждения 29 участков дорог в восьми муниципальных образованиях общей протяженностью 51 км, а также 47 автомобильных мостов", - сказал представитель ведомства.

По словам собеседника агентства, за сутки восстановлено электроснабжение в шести населенных пунктах. "Восстановлена связь с девятью населенными пунктами; в настоящее время отсутствует проводная и сотовая связь с одним населенным пунктом в Яковлевском муниципальном районе; со всеми главами муниципальных образований организована спутниковая связь. В шести пунктах временного размещения находятся 124 человека, из них 39 детей. Остальные жители вернулись в свои дома", - сообщили в МЧС.

Основные усилия спасателей сосредоточены на восстановительных работах. Для просушки освободившихся от воды домов и социально значимых объектов бригады специалистов доставляют тепловые пушки "После очистки территорий, наведения порядка и санитарной обработки помещений на сегодняшний день в семи школах из 15 начат учебный процесс, более 950 учеников вновь сядут за парты", - подчеркнули в МЧС.

В Приморье развернута группировка сил и средств в составе почти 19 тысяч человек и 1534 единицы техники.

Тайфуны "Лайонрок" и "Немтеун" Тайфун "Лайонрок" обрушился на Приморье 29-31 августа после мощного циклона, принесшего ливневые дожди. В регионе выпала трехмесячная норма осадков. Из-за паводка там объявлен режим ЧС федерального уровня. 4-6 сентября край оказался под влиянием тайфуна "Немтеун", который принес еще до трех декадных норм осадков.