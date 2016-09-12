Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.09:
$ 64.16
€ 72.34
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Суд закрыл заседание о продлении ареста замглавы ГСУ СК по Москве Никандрову

Происшествия
12 сентября, 13:39 UTC+3 МОСКВА 12, сентября. /ТАСС
С ходатайством об этом выступило следствие
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Лефортовский суд в закрытом режиме рассмотрит ходатайство о продлении ареста заместителю начальника Главного следственного управления (ГСУ) СК РФ по Москве генералу Денису Никандрову, обвиняемому в получении крупной взятки, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия.

Смотрите также

Защита замглавы ГСУ СК по Москве Никандрова заявила отвод всему составу Лефортовского суда
Лефортовский суд отказался брать отвод по делу замглавы ГСУ СК по Москве Никандрова

Защита просила отклонить данное ходатайство, так как в деле нет материалов, которые представляют какую-либо охраняемую законом тайну. "Никандрова в СИЗО посещают сотрудники ФСБ и требуют от него самооговора, в связи с этим и просят закрыть процесс. Нарушается принцип гласности", - сказала адвокат.

Сам Никандров заявил об абсурдности закрытия заседания. "Мне мстят за то, что я отказался переквалифицировать дело в отношении Буданцева (участник перестрелки на Родчельской улице в Москве, где в декабре 2015 года два человека были убиты и восемь ранены - прим. ТАСС), который убил двух человек, со статьи 105 УК РФ на превышение необходимой самообороны", - сказал Никандров.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
4
Под завалами обрушившейся стены пятиэтажки в Москве может быть человек
9
Звезды хоккея на гала-матче ВЭФ-2016 собрали 700 тыс. рублей для пострадавших в Приморье
8
В Приморском крае введен режим ЧС федерального уровня
Выборы-2016
Зачем идти на выборы, если вам 18, 20, 30, 40, 50, 60, 70 и больше лет
Выборы в Госдуму: рассказываем за 90 секунд
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Кремле прокомментировали проект Ходорковского по поиску кандидата в президенты
2
Силуанов: Россия будет голосовать против предоставления Украине транша от МВФ
3
"Антонов" обойдется без российских комплектующих
4
В Москве возбуждено дело по факту стрельбы из машин свадебного кортежа
5
СМИ: спецслужбы Украины завербовали подростков для совершения диверсий в ДНР
6
Илюмжинов в письме Обаме попросил предоставить ему гражданство США
7
Independent: Россия станет сверхдержавой после сделки с США по Сирии
Темы дня
Реклама