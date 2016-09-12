Суд закрыл заседание о продлении ареста замглавы ГСУ СК по Москве Никандрову

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МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Лефортовский суд в закрытом режиме рассмотрит ходатайство о продлении ареста заместителю начальника Главного следственного управления (ГСУ) СК РФ по Москве генералу Денису Никандрову, обвиняемому в получении крупной взятки, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия.
Защита просила отклонить данное ходатайство, так как в деле нет материалов, которые представляют какую-либо охраняемую законом тайну. "Никандрова в СИЗО посещают сотрудники ФСБ и требуют от него самооговора, в связи с этим и просят закрыть процесс. Нарушается принцип гласности", - сказала адвокат.
Сам Никандров заявил об абсурдности закрытия заседания. "Мне мстят за то, что я отказался переквалифицировать дело в отношении Буданцева (участник перестрелки на Родчельской улице в Москве, где в декабре 2015 года два человека были убиты и восемь ранены - прим. ТАСС), который убил двух человек, со статьи 105 УК РФ на превышение необходимой самообороны", - сказал Никандров.