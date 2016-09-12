Суд оставил замглавы ГСУ СК по Москве Никандрова в СИЗО еще на три месяца

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Лефортовский суд продлил до 19 декабря срок ареста заместителю начальника Главного следственного управления (ГСУ) СК РФ по Москве Денису Никандрову, обвиняемому в получении крупной взятки.

"Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить, продлить срок содержания под стражей в отношении Никандрова на три месяца и четыре дня, то есть до 19 декабря", - огласила решение судья Маргарита Котова.

Ходатайства защиты и обвиняемого

В понедельник в ходе заседания защита заявила отвод всему составу Лефортовского суда. Адвокат обосновал свое ходатайство тем, что в адрес председателя суда было направлено письмо от руководства ФСБ, которое выходило за рамки сопроводительных писем, а именно в нем шла речь о рассмотрении ходатайства о продлении ареста в закрытом режиме. Защита же настаивала на открытом судебном заседании и просила рассмотреть ходатайство в другом суде. Суд в отводе отказал.

Кроме того, обвиняемый заявил отвод и прокурору, ссылаясь на то, что он находится в подчинении замгенпрокурора Виктора Гриня, который, по его мнению, незаконно вынес постановление о возбуждении уголовного дела и его передаче по подследственности. Никандров отметил, что его уголовное дело является "местью замгенпрокурора за так называемое игорное дело". В данном отводе Никандрову также было отказано.

Заседание проходило в закрытом режиме по ходатайству следствия. Защита просила отклонить данное ходатайство, так как в деле нет материалов, которые представляют какую-либо охраняемую законом тайну.

Обвиняемый заявил об абсурдности закрытия заседания. "Мне мстят за то, что я отказался переквалифицировать дело в отношении Буданцева (участник перестрелки на Рочдельской улице в Москве, где в декабре 2015 года два человека были убиты и восемь ранены - прим. ТАСС), который убил двух человек, со статьи об убийстве на превышение необходимой самообороны", - сказал он.

Как ожидается, Лефортовский суд в понедельник рассмотрит ходатайство о продлении ареста еще одному фигуранту дела - начальнику управления собственной безопасности СК РФ Михаилу Максименко.

Суть обвинений

Никандров, Максименко и его заместитель Александр Ламонов были задержаны сотрудниками ФСБ 19 июля этого года. Все они были арестованы. Им предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки должностным лицом или группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере"). Максимальное наказание по данной статье предусматривает до 15 лет заключения со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки.

Как считает следствие, обвиняемые получили взятку в сумме $1 млн за переквалификацию обвинения на более мягкое и последующее освобождение криминального авторитета Андрея Кочуйкова по прозвищу Итальянец - одного из участников конфликта в кафе на Рочдельской улице.