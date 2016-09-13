Врио директора авиаотряда "Россия" назначен первый заместитель Одинцева

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Обязанности директора Специального летного отряда (СЛО) "Россия" временно возложены на первого заместителя руководителя СЛО, сообщила ТАСС пресс-секретарь управляющего делами президента РФ Елена Крылова. "Временно исполнять обязанности директора будет его первый заместитель", - сказала она.

При этом Крылова подчеркнула: "На работе СЛО помещение под домашний арест директора отряда Ярослава Одинцева никак не сказалось". "Россия" обеспечивает все необходимые перевозки", - заверила представитель Управделами. Она отметила, что "в Управлении делами не знакомы с материалами дела в отношении Одинцева".

Басманный суд Москвы поместил под домашний арест до 6 ноября генерального директора Специального летного отряда "Россия" Ярослава Одинцева, сообщила во вторник ТАСС пресс-секретарь суда Юнона Царева. Как сообщил ТАСС источник, знакомый с ситуацией, Одинцев обвиняется по статье 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий".

Как сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Владимир Путин проинформирован о произошедшем. При этом представитель Кремля отметил: "Есть действия и есть подозрения, обвинения следственных органов; вместе с тем, здесь главным принципом, естественно, остается, что без решения суда признать кого-то виновным нельзя".

Песков также добавил, что помещение под домашний арест директора СЛО "никоим образом" не сказалось на повседневной работе руководства страны.

Специальный летный отряд "Россия", в нынешнем году отметивший 60-летие с момента образования, занимается авиационным обслуживанием высших лиц государства.