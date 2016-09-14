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Гайзер требует сделать материалы его уголовного дела достоянием общественности

Происшествия
14 сентября, 18:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, сентября. /ТАСС
Экс-глава Коми также заявил, что целью возбуждения дела было отстранение от должности его и его коллег
Материал из 1 страницы
Вячеслав Гайзер

Вячеслав Гайзер

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Экс-глава Республики Коми Вячеслав Гайзер потребовал сделать материалы его уголовного дела публичными.

Об этом передает корреспондент ТАСС из Мосгорсуда, где решается вопрос о продлении Гайзеру ареста.

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"Пусть все материалы дела будут публичными, в общем доступе для СМИ и общественности", - заявил в Гайзер.

Он добавил, что, по его мнению, целью возбуждения дела было отстранение от должности его и его коллег. "Легитимно сделать это было невозможно, два раза жители республики выбирали меня на выборах", - сказал Гайзер. "В республике все знают, кто самым жёстким образом требовал строгости в регулировании отрасли энергетики. Ни для кого не секрет, что в Республике Коми на сегодня самые низкие тарифы на Северо-Западе", - отметил экс-глава региона.

Дело Гайзера

Гайзер арестован в Москве 20 сентября прошлого года. Ему было предъявлено обвинение по трем статьям УК РФ: "Организация и участие в преступном сообществе", "Мошенничество" и "Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления, в особо крупном размере, организованной группой".

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Позже добавилось обвинение по статье о взятке.

Фигурантами дела стали еще 18 человек, в том числе заместитель Гайзера Алексей Чернов, зампредседателя правительства республики Константин Ромаданов, председатель Госсовета Коми Игорь Ковзель, экс-сенатор от региона Евгений Самойлов.

По данным следствия, размер причиненного ущерба превышает 1 млрд рублей.

Указом президента России Владимира Путина Гайзер был отстранен от должности.

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