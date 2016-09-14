В деле Гайзера появился новый эпизод о мошенничестве

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МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Новый эпизод о мошенничестве появился в деле экс-главы Республики Коми Вячеслава Гайзера. Об этом стало известно из материалов суда, передает корреспондент ТАСС из зала Мосгорсуда, где решается вопрос о продлении Гайзеру ареста.
Суд также подтвердил, что экс-главе Республики Коми Вячеславу Гайзеру предъявлено обвинение по статье УК РФ о взятке.
"31 августа Гайзеру было предъявлено обвинение по части 1 статьи 290 УК РФ", - зачитал судья материалы дела.
Гайзер арестован в Москве 20 сентября прошлого года. Ему было предъявлено обвинение по трем статьям УК РФ: "Организация и участие в преступном сообществе", "Мошенничество" и "Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления, в особо крупном размере, организованной группой".
Фигурантами дела стали еще 18 человек, в том числе заместитель Гайзера Алексей Чернов, зампредседателя правительства республики Константин Ромаданов, председатель Госсовета Коми Игорь Ковзель, экс-сенатор от региона Евгений Самойлов. Им были предъявлены обвинения по трем статьям УК РФ: "Организация и участие в преступном сообществе", "Мошенничество" и "Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления, в особо крупном размере, организованной группой". По данным следствия, размер причиненного ущерба превышает 1 млрд рублей.
В конце сентября 2015 года указом президента Гайзер был отстранен от должности.