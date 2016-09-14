Фигуранты дела Гайзера будут допрошены по делу "Реновы"

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Фигуранты дела Гайзера будут допрошены в качестве свидетелей по делу "Реновы". Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.

"Фигуранты дела Гайзера будут допрошены в качестве свидетелей по делу "Реновы". Допросы начнутся уже в четверг", - рассказал источник. Он отметил, что пока неизвестно, будет ли допрошен экс-губернатор Коми Вячеслав Гайзер.

Как ранее сообщал ТАСС, в настоящее время совладелец "Реновы" Евгений Ольховик, гендиректор ПАО "Т Плюс" Борис Вайнзихер и бывший глава "Вымпелкома" Михаил Слободин являются фигурантами уголовного дела о даче более 800 млн рублей взяток бывшему руководству Коми.

Гайзеру было предъявлено обвинение по трем статьям УК РФ: "Организация и участие в преступном сообществе", "Мошенничество" и "Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления, в особо крупном размере, организованной группой". Позже добавилось обвинение по статье о взятке.

Фигурантами дела стали еще 18 человек, в том числе заместитель Гайзера Алексей Чернов, зампредседателя правительства республики Константин Ромаданов, председатель Госсовета Коми Игорь Ковзель, экс-сенатор от региона Евгений Самойлов. По данным следствия, размер причиненного ущерба превышает 1 млрд рублей. Указом президента РФ Гайзер был отстранен от должности.