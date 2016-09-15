Подкомиссия по расследованию: записи "черных ящиков" с президентского Ту-154М сократили

ВАРШАВА, 15 сентября. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Записи "черных ящиков" с президентского Ту-154М были сокращены на восемь секунд. Об этом заявил представитель подкомиссии по расследованию авиапроисшествий, которая повторно выясняет обстоятельства трагедии 10 апреля 2010 года, Казимеж Новачик.

По его словам, подкомиссия выяснила, что "три секунды вырезаны из полькой записи и пять секунд из российской" записи.

"Подкомиссия нашла оригинал и расшифровала эти пять секунд", - утверждает Новачик.

По его словам, теперь новые данные анализируются.

"Мы уже нашли сигнал о неисправности первого двигателя и генератора, обоих высотомеров", - указал он.

Также Новачик утверждает, что главы ВВС генерала Анджея Бласика не было в кабине пилотов, как считалось ранее. Эксперты предполагают, что он мог оказывать давление на пилотов.

"Его голос не идентифицирован ни одним из трех членов комиссий, которые хорошо его знали, и ни одной из экспертиз", - сказал представитель комиссии, заявив, что прежние выводы были неверной интерпретацией данных.