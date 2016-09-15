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Подкомиссия по расследованию: записи "черных ящиков" с президентского Ту-154М сократили

Происшествия
15 сентября, 15:12 UTC+3 ВАРШАВА /Корр. ТАСС, Ирина Полина
В органе заявили, что из полькой записи были вырезаны три секунды, а из российской - пять. Больший отрывок записи удалось найти и расшифровать
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ВАРШАВА, 15 сентября. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Записи "черных ящиков" с президентского Ту-154М были сокращены на восемь секунд. Об этом заявил представитель подкомиссии по расследованию авиапроисшествий, которая повторно выясняет обстоятельства трагедии 10 апреля 2010 года, Казимеж Новачик.

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По его словам, подкомиссия выяснила, что "три секунды вырезаны из полькой записи и пять секунд из российской" записи.

"Подкомиссия нашла оригинал и расшифровала эти пять секунд", - утверждает Новачик.

По его словам, теперь новые данные анализируются.

"Мы уже нашли сигнал о неисправности первого двигателя и генератора, обоих высотомеров", - указал он.

Также Новачик утверждает, что главы ВВС генерала Анджея Бласика не было в кабине пилотов, как считалось ранее. Эксперты предполагают, что он мог оказывать давление на пилотов.

"Его голос не идентифицирован ни одним из трех членов комиссий, которые хорошо его знали, и ни одной из экспертиз", - сказал представитель комиссии, заявив, что прежние выводы были неверной интерпретацией данных.

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