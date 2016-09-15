Против директора сгоревшей в Москве типографии возбуждено дело о незаконной миграции

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Еще одно уголовное дело возбуждено в отношении генерального директора сгоревшей на северо-востоке Москвы типографии "Печатный экспресс" Сергея Москвина - об организации незаконной миграции.

Об этом ТАСС сообщил официальный представитель Генеральной прокуратуры РФ Александр Куренной.

"По материалам прокурорской проверки в отношении директора московской типографии, где при пожаре погибли 17 человек, возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции", - сказал он.

Пожар в одном из складских помещений типографии на Алтуфьевском шоссе в Москве произошел утром 27 августа. Жертвами пожара стали 17 женщин - граждане Киргизии и РФ