Суд в Москве решит вопрос об аресте второго обвиняемого по делу о пожаре в типографии

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МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Останкинский суд Москвы в среду рассмотрит ходатайство следствия о заключении под стражу главного инженера типографии ООО "Печатный экспресс" Антона Яцкова, обвиняемого по делу о пожаре на северо-востоке столицы, в результате которого погибли 17 человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
Следователи ранее заочно предъявили обвинение генеральному директору типографии ООО "Печатный экспресс" Сергею Москвину, а также Яцкову, ответственному за соблюдение требований пожарной безопасности, в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 219 УК РФ ("Нарушение требований пожарной безопасности").
6 сентября по ходатайству следствия Москвин был заключен под стражу до 27 октября. Он сам явился с повинной в следственные органы. Ранее стало известно, что Москвин уже перечислил деньги родственникам погибших российских граждан, а теперь связывается с родственниками граждан из Киргизии.