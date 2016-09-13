В Москве задержан второй обвиняемый по делу о пожаре в типографии

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Следователи задержали второго обвиняемого по делу о пожаре в типографии на северо-востоке Москвы, в результате которого погибли 17 человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"В результате грамотно спланированной следственной тактики был установлен контакт с главным инженером типографии Антоном Яцковым, который принял решение прибыть в следственные органы ГСУ СК России по Москве, однако своей вины он не признал", - отметили в СК.

В среду, 14 сентября, суд рассмотрит ходатайство следователя об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.