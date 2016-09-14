Второй обвиняемый по делу о пожаре в типографии в Москве арестован до 27 октября

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Останкинский суд Москвы в среду по ходатайству следствия заключил под стражу до 27 октября главного инженера типографии ООО "Печатный экспресс" Антона Яцкова, обвиняемого по делу о пожаре, в результате которого погибли 17 человек. Об этом корр. ТАСС передает из зала суда.

"Ходатайство следователя удовлетворить и избрать в отношении Яцкова меру пресечения в виде ареста сроком до 27 октября", - огласила решение судья.

Яцков вины не признает.

Следователи ранее заочно предъявили генеральному директору типографии ООО "Печатный экспресс" Сергею Москвину, а также Яцкову, ответственному за соблюдение требований пожарной безопасности, обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 219 УК РФ ("Нарушение требований пожарной безопасности").

Москвин явился с повинной в следственные органы. 6 сентября по ходатайству следствия он был заключен под стражу до 27 октября, но обжаловать свой арест отказался, считая, что "следствие разберется и поступит по справедливости". Ранее стало известно, что Москвин уже перечислил деньги родственникам погибших на пожаре российских граждан, а теперь связывается с родственниками погибших граждан из Киргизии.

Пожар в одном из складских помещений типографии на Алтуфьевском шоссе в Москве произошел утром 27 августа. Жертвами пожара стали 17 женщин - граждане Киргизии и РФ.