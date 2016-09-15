Польская комиссия обратилась в МАК с просьбой предоставить материалы по крушению Ту-154М

ВАРШАВА, 15 сентября. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Новая польская подкомиссия, повторно расследующая крушение под Смоленском польского президентского авиалайнера, обратилась в российский Межгосударственный авиационный комитет (МАК) с просьбой предоставить материалы по этому крушению. Об этом заявил глава подкомиссии Вацлав Берчиньский в эфире Польского телевидения.

По его словам, польская сторона располагает только копиями записей черных ящиков. Россия "может, но не знаю, хочет ли" предоставить оригиналы, отметил Берчиньский. "Я написал письмо в МАК, как председатель подкомиссии, попросив предоставить доступ к обломкам, к материалам, к оригиналам черных ящиков, - сказал он. - Ответа пока нет, хотя прошло уже 2 месяца".

Ранее представители подкомиссии выступили с утверждением, что из записей черных ящиков были вырезаны несколько секунд, которые зафиксировали важную информацию о последних моментах трагически завершившегося полета.

По словам Берчиньского, подкомиссия также намерена добиваться от России возвращения обломков Ту-154М. "Но и без обломков мы в состоянии прийти к результатам", - отметил он, сообщив, что эксперты планируют построить компьютерную модель самолета и провести исследования в аэродинамической трубе.

10 апреля 2010 года официальная польская делегация, состоявшая из высокопоставленных чиновников и общественных деятелей во главе с президентом Лехом Качиньским, летела в Катынь для участия в памятных мероприятиях. В тумане самолет несколько метров не дотянул до взлетно-посадочной полосы. Польская правительственная комиссия в 2011 году пришла к выводу, что "причиной происшествия было снижение ниже минимальной высоты при чрезмерной скорости в метеоусловиях, не позволяющих осуществлять визуальный контакт с землей, а также запоздалое начало процедуры ухода на второй круг".

Расследование обстоятельств трагедии продолжают как польская прокуратура, так и российская сторона. Москва неоднократно заявляла, что обломки Ту-154М являются вещественным доказательством и не могут быть переданы Польше до завершения следствия. В марте текущего года после прихода к власти партии Ярослава Качиньского "Закон и справедливость" Антоний Мачеревич, ставший министром обороны в новом правительстве, инициировал создание подкомиссии по расследованию авиационных происшествий. По его мнению, ранее эксперты недостаточно тщательно провели анализ и не учли многие факторы.