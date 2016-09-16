СМИ: к расследованию дела Захарченко привлекли ФРС США

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МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Следствие по уголовному делу заместителя начальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России Дмитрия Захарченко, обвиняемого в получении крупной взятки, привлекло к расследованию Федеральную резервную систему (ФРС) США. Об этом пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источник, близкий к ситуации.
По информации газеты, следователи направили запрос в ФРС США после задержания Захарченко с просьбой указать, какой из российских банков заказывал валюту. "Выяснив, какой из российских банков заказывал наличные доллары, следствие разберется и в финансовых махинациях их хранителя", - пишет газета.
По данным "Коммерсанта", в качестве аргумента целесообразности сотрудничества с российским следствием, в запросе было указано, что возбужденное уголовное дело, может вывести правоохранителей на след крупной организованной преступной группировки, занимающейся отмыванием и выводом денег в особо крупных размерах за рубеж.
Как отмечает газета, следующим этапом расследования должна стать выемка документов у банка-заказчика валюты и выяснение клиентов, которые купили у него за наличные рубли $120 млн, найденные позднее у Захарченко.
Другой источник издания отметил, что оперативники управления "Т" интересовались подрядами на монтаж нефте- и газопроводов, замену и ремонт перекачивающего оборудования, строительство поселков и дорог, которые компании заключали с подрядчиками.
Захарченко следил за контрактами нефтяных компаний с признаками отката. Сам он вмешивался в схему на финальной стадии - тогда откаты были уже сформированы и готовы к передаче.
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