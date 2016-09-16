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Второй обвиняемый по делу о пожаре в типографии в Москве обжаловал арест

Происшествия
16 сентября, 14:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, сентября. /ТАСС
Поводом для жалобы стало ошибочное указание суда об обвинении в тяжком преступлении, тогда как вменяемая статья относится к преступлениям средней тяжести, неумышленным
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МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Главный инженер московской типографии ООО "Печатный экспресс" Антон Яцков, обвиняемый по делу о пожаре, в результате которого погибли 17 человек, обжаловал арест. Об этом корреспонденту ТАСС сообщила адвокат Елена Филонова.

"Сегодня мы обжаловали арест в отношении нашего подзащитного Яцкова. Суд ошибочно указал, что он обвиняется в тяжком преступлении, так как вменяемая ему статья относится к преступлениям средней тяжести, неумышленным", - сказала защитник.

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В апелляционной жалобе адвокаты обвиняемого считают решение суда первой инстанции незаконным и необоснованным и просят избрать в отношении него меру пресечения, не связанную с заключением под стражу.

Останкинский суд Москвы арестовал Яцкова до 27 октября. Инженер свою вину не признал.

Пожар в одном из складских помещений типографии на Алтуфьевском шоссе в Москве произошел утром 27 августа. Жертвами стали 17 женщин - граждане Киргизии и РФ. По делу также проходит генеральный директор типографии Сергей Москвин. Фигуранты обвиняются по ч. 3 ст. 219 УК РФ ("Нарушение требований пожарной безопасности").

Москвин явился с повинной в следственные органы. 6 сентября по ходатайству следствия он был заключен под стражу до 27 октября, но обжаловать свой арест отказался. Ранее стало известно, что Москвин уже перечислил деньги родственникам погибших на пожаре российских граждан, а теперь связывается с родственниками погибших граждан из Киргизии. Накануне против Москвина было возбуждено новое уголовное дело - об организации незаконной миграции.

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