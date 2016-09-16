Пришедший с повинной участник стрельбы в Екатеринбурге признан потерпевшим

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 сентября. /ТАСС/. Участник стрельбы в цыганском поселке Екатеринбурга Алексей Дутов, от чьих выстрелов предположительно погибли два человека, признан потерпевшим.

Ранее он пришел с повинной в Следственный комитет и прошел исследование на полиграфе, сообщили в пресс-службе управления СК РФ по Свердловской области.

"Сегодня утром в Следственное управление самостоятельно явился Алексей Д., который, согласно полученным данным, являлся одним из непосредственных участников инцидента со стороны лиц, к которым приехала группа на 7 автомашинах. В отношении Алексея Д. проведено психофизиологическое исследование при помощи полиграфа, так называемого "детектора лжи", также назначено проведение судебной медицинской экспертизы. С учетом первоначально полученных данных Алексей Д. признан потерпевшим по уголовному делу о массовых беспорядках (ст. 212 УК РФ)", - говорится в сообщении СК.

Объявлены в розыск

По данным СК, шесть подозреваемых в участии в массовых беспорядках объявлены в федеральный розыск, личности остальных устанавливаются.

"В ходе расследования установлено, что в результате происшествия погибли двое из тех граждан, которые в составе не менее 21 человека на 7 автомашинах приезжали к дому по улице Депутатская, также 7 из соучастников доставлялись в различные больницы города, где им оказана необходимая медицинская помощь", - пояснили в СК.

Среди граждан, которые приезжали к дому, трое в настоящее время содержатся под стражей, в том числе двое, обвиняемых в организации массовых беспорядков, и один - по статье УК РФ "Участие в массовых беспорядках". В отношении двоих подозреваемых суд отказал в удовлетворении ходатайства следствия об аресте.

По данным СК, расследование инцидента продолжается, допрашиваются свидетели, назначен и проводится комплекс необходимых экспертиз, тщательно проверяются все версии, в том числе, озвученные допрошенными лицами - участниками происшествия. "Проведение всех указанных следственных действий позволит следствию сделать объективные выводы относительно причин и истинных обстоятельств произошедшего конфликта, а также установить роль каждого из лиц, участвовавших в инциденте, дать их действиям объективную правовую оценку", - подчеркнули в СК.

Спор из-за квартиры

По словам Алексея Дутова, причиной стрельбы мог стать спор из-за квартиры.

Как пояснил сам он, цыган Дмитрий Пестриков и дочь Александра Дутова (оба участники стрельбы - прим. ТАСС) жили вместе в квартире, принадлежащей Дутовым. Дутов отметил, что в какой-то момент Алиса (дочь Александра Дутова и девушка Пестрикова - прим. ТАСС) предложили родителям отдать 500 тысяч рублей и уступить им квартиру. Дутовы на это не согласились.

"Таким образом Пестриков решил убить двух зайцев - расправиться с Олегом Шишовым, с которым у него произошел конфликт, тем самым, поднять авторитет в таборе и "убрать" владельца квартиры", - пояснил Алексей Дутов.

Стрельба в цыганском поселке

Инцидент со стрельбой в цыганском поселке произошел вечером 3 сентября.

По данным СК, в правоохранительные органы Ленинского района Екатеринбурга поступило сообщение о том, что в частном секторе у дома по улице Депутатской неизвестный открыл стрельбу, в результате которой в больницу были доставлены девять пострадавших в возрасте от 17 до 34 лет. Двое из них (27 и 18 лет) впоследствии скончались в реанимации.

Как ранее сообщали участники конфликта, его причиной стала ссора между Олегом Шишовым и Дмитрием Пестриковым на семейном празднике.

Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал на два месяца трех фигурантов дела: Дмитрия Пестрикова, Янека Князева и Руслана Оглы, им было предъявлено обвинение в организации и участии в беспорядках.

На основании собранных доказательств, в том числе данных видеозаписей камер наружного наблюдения и показаний свидетелей, следствие рассматривает две версии произошедшего: межличностный конфликт и необходимая оборона лиц. По факту стрельбы возбуждены уголовные дела по статьям "Убийство двух лиц", "Незаконный оборот оружия" и "Организация и участие в массовых беспорядках". Также, по данным следствия, собраны доказательства, позволяющие полагать, что в действиях лиц, применивших оружие в отношении сообщников, приехавших на нескольких автомашинах, предварительно усматриваются признаки превышения пределов необходимой обороны (ч.1 ст.108 УК РФ).