СМИ: неизвестный открыл стрельбу в Вашингтоне, есть жертвы

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ВАШИНГТОН, 18 сентября. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Два человека убиты, шестеро, в том числе восьмилетний мальчик, получили ранения в результате стрельбы, которая произошла в субботу вечером на массовом мероприятии в районе Анакостия/Бэрри Фарм на юго-востоке столицы США.
Об этом сообщило агентство Associated Press.
По словам исполняющего обязанности начальника полиции города Питера Ньюшема, среди раненых также есть женщина. Жизни пострадавших сейчас ничего не угрожает. Об аресте подозреваемых не сообщается.
Власти предполагают, что стрельба была открыта из-за произошедшего спора. При этом точные мотивы стрелка неизвестны, также неясно, случился ли конфликт на самом мероприятии или имел место еще до него.
Полиция рассчитывает на то, что преступника удастся обнаружить благодаря фотографиям, которые делали присутствовавшие на празднике люди.