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Более 110 тыс. человек в Приморье вакцинированы от различных инфекций

Происшествия
19 сентября, 13:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, сентября. /ТАСС
Все медицинские организации Приморского края, находящиеся в районе паводка, работают в усиленном режиме, сообщили в Минздраве РФ
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МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Более 110 тысяч жителей Приморья, проживающих в зоне подтопления, на данный момент привито от различных инфекций, в том числе от сезонного гриппа. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе Роспотребнадзора.

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"Всего против различных инфекций привито более 110 тысяч человек. Проводится профилактическая иммунизация против вирусного гепатита А, привито 26 417 человек (76,1% от числа подлежащих), в т.ч. детей - 8 907 человек (91,8% от числа подлежащих). Идет иммунизация против дизентерии, брюшного тифа. Против гриппа привито 84 330 человек", - сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Кроме того, по информации пресс-службы ведомства, населению были "розданы памятки по дезинфекции, по профилактике острых кишечных и острых респираторных заболеваний, по профилактике заразных кожных заболеваний; по предотвращению особо опасных инфекций".

По сообщению Минздрава РФ, все медицинские организации Приморского края, находящиеся в районе паводка, работают в усиленном режиме. Во всех учреждениях имеется достаточный запас необходимых лекарственных препаратов, медицинских изделий, дезинфицирующих средств. Сбоев в электроснабжении нет.

Тайфун "Лайонрок" обрушился на Приморье 29-31 августа после мощного циклона, принесшего ливневые дожди. В регионе выпала трехмесячная норма осадков. Из-за паводка в Приморье объявлен режим ЧС федерального уровня, а 4-6 сентября край оказался под влиянием тайфуна "Немтеун", который принес еще до трех декадных норм осадков.

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