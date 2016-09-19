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Подтопленными после наводнения в Приморье остаются 80 домов

Происшествия
19 сентября, 14:08 дата обновления: 19 сентября, 14:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, сентября. /ТАСС
За сутки от мусора было очищено 563 подворья, откачена вода из подвалов 309 домов
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МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Всего 80 домов в семи населенных пунктах остаются подтопленными после наводнения в Приморье. Об этом сообщил в понедельник в ходе заседания рабочей группы правительственной комиссии по ЧС заместитель главы МЧС РФ Александр Чуприян.

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"На данный момент подтопленными остаются семь населенных пунктов в четырех муниципальных образованиях, 80 домов", - сказал он.

Также Чуприян отметил, что в течение суток аварийно-восстановительные работы велись в 26 населенных пунктах. В итоге было очищено от мусора 563 подворья, откачена вода из подвалов 309 домов, вывезено 4612 кубических метров мусора, расчищено более 17 км дорог.

В свою очередь вице-губернатор Приморского края Евгений Вишняков отметил, что комиссии, оценивающие ущерб после наводнения в Приморье, еще не обследовали дома в семи населенных пунктах.

"Мы планируем завершить эту работу в ближайшее время, как только появится техническая возможность", - сказал Вишняков в ходе заседания рабочей группы правительственной комиссии по ЧС.

На сегодняшний день эти семь населенных пунктов подтоплены. Он также отметил, что не подлежат восстановлению 254 дома, капительного ремонта требуют 478.

Приморский край ликвидирует последствия прохождения тайфуна "Лайонрок", который принес в регион трехмесячную норму осадков. В Приморье был введен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. Вслед за "Лайонроком" сильные дожди в регион принес новый тайфун - "Намтеун"

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