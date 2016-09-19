Подтопленными после наводнения в Приморье остаются 80 домов

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Всего 80 домов в семи населенных пунктах остаются подтопленными после наводнения в Приморье. Об этом сообщил в понедельник в ходе заседания рабочей группы правительственной комиссии по ЧС заместитель главы МЧС РФ Александр Чуприян.

"На данный момент подтопленными остаются семь населенных пунктов в четырех муниципальных образованиях, 80 домов", - сказал он.

Также Чуприян отметил, что в течение суток аварийно-восстановительные работы велись в 26 населенных пунктах. В итоге было очищено от мусора 563 подворья, откачена вода из подвалов 309 домов, вывезено 4612 кубических метров мусора, расчищено более 17 км дорог.

В свою очередь вице-губернатор Приморского края Евгений Вишняков отметил, что комиссии, оценивающие ущерб после наводнения в Приморье, еще не обследовали дома в семи населенных пунктах.

"Мы планируем завершить эту работу в ближайшее время, как только появится техническая возможность", - сказал Вишняков в ходе заседания рабочей группы правительственной комиссии по ЧС.

На сегодняшний день эти семь населенных пунктов подтоплены. Он также отметил, что не подлежат восстановлению 254 дома, капительного ремонта требуют 478.

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