Гендиректору "Т Плюс" Борису Вайнзихеру не удалось обжаловать арест

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СЫКТЫВКАР, 19 сентября. /ТАСС/. Гендиректору компании "Т Плюс" Борису Вайнзихеру не удалось обжаловать арест, сообщили ТАСС в суде.
Заседание проходило в закрытом режиме, сообщил судья Иван Обухов. "Суд считает необходимым продолжить исследование представленных документов в закрытом судебном заседании", - сказал он. "Постановление Сыктывкарского горсуда (об аресте) оставить без изменения, жалобу без удовлетворения", - уточнил судья.
Как сообщалось ранее, Борис Вайнзихер и Евгений Ольховик 7 сентября были арестованы на два месяца.