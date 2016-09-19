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Гендиректору "Т Плюс" Борису Вайнзихеру не удалось обжаловать арест

Происшествия
19 сентября, 15:40 UTC+3
Материал из 1 страницы

СЫКТЫВКАР, 19 сентября. /ТАСС/. Гендиректору компании "Т Плюс" Борису Вайнзихеру не удалось обжаловать арест, сообщили ТАСС в суде.

Заседание проходило в закрытом режиме, сообщил судья Иван Обухов. "Суд считает необходимым продолжить исследование представленных документов в закрытом судебном заседании", - сказал он. "Постановление Сыктывкарского горсуда (об аресте) оставить без изменения, жалобу без удовлетворения", - уточнил судья.

Как сообщалось ранее, Борис Вайнзихер и Евгений Ольховик 7 сентября были арестованы на два месяца. 

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