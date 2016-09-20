Более 200 подворий и 65 домов остаются подтопленными в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 20 сентября. /Корр. ТАСС Марина Шатилова/. Более 220 подворий и 65 жилых домов остаются подтопленными паводком в Приморском крае. Новых подтоплений не ожидается - на всех реках наблюдается спад уровня воды, сообщает пресс-служба Дальневосточного регионального центра МЧС (ДВРЦ).

"В нижнем течении рек Большая Уссурка, Малиновка наблюдается спад уровня воды. По состоянию на 10:00 местного времени (03:00 мск) 20 сентября остаются подтопленными 65 жилых домов в Дальнереченском и Лесозаводском городских округах, Дальнереченском и Красноармейском районах. Кроме этого, 220 приусадебных участков остаются в зоне подтопления. За сутки от воды освободились 15 жилых домов и 115 приусадебных участков", - уточняет ведомство.

В 3 пунктах временного размещения находятся 10 человек, из них 3 детей. Остальные жители вернулись в свои дома. На освободившихся от паводка территориях продолжаются восстановительные работы. Идет ремонт на 16 мостовых сооружениях. Всего в период ЧС было отремонтировано и восстановлено 58 автомобильных мостов.

За сутки силами МЧС России и РСЧС было очищено от мусора и разобраны завалы в 588 подворьях, откачена вода из 651 помещения, проводилась просушка 26 домов и очистка русла реки Аввакумовка Ольгинского района от деревьев и мусора. Силами МЧС России организовано 7 переправ. На плавательных средствах за день перевезено 226 человек и 0,52 тонны груза.

Также продолжается подсчет ущерба. В пострадавших районах работают 135 комиссий. Они обследовали уже почти 19 тысяч домовладений. На получение компенсаций от граждан принято 29012 заявлений.

Тайфун "Лайонрок" обрушился на Приморье 29-31 августа после мощного циклона, принесшего ливневые дожди. В регионе выпала трехмесячная норма осадков. Из-за паводка в Приморье объявлен режим ЧС федерального уровня. 4-6 сентября край оказался под влиянием тайфуна "Немтеун", который принес еще до трех декадных норм осадков.