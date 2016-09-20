Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.09:
$ 64.92
€ 72.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Знакомый убитого Евгения Жилина находится в крайне тяжелом состоянии

Происшествия
20 сентября, 9:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, сентября. /ТАСС
Андрею Козыреву была проведена срочная операция, он находится в отделении реанимации
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Состояние Андрея Козырева, получившего ранения в поселке Горки-2 во время убийства лидера украинской организации "Оплот" Евгения Жилина, остается крайне тяжелым. Об этом ТАСС сообщили в больнице города Одинцово, куда был доставлен пострадавший.

Смотрите также
Евгений Жилин
Руководитель украинской организации "Оплот" Жилин застрелен в Подмосковье

"Доставленному в больницу с огнестрельным ранением потерпевшему была проведена срочная операция, он находится в отделении реанимации, его состояние оценивается как крайне тяжелое", - сказали в больнице.

Убийство Жилина было совершено накануне вечером в ресторане "Ветерок" в подмосковном коттеджном поселке Горки-2 на Рублево-Успенском шоссе. Нападавший, который был один, несколько раз выстрелил из пистолета в Жилина и Козырева, после чего скрылся на автомобиле иностранного производства.

Жилин от полученного огнестрельного ранения в голову скончался на месте, Козырев был госпитализирован в тяжелом состоянии.

По факту убийства Жилина возбуждено уголовное дело.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
14
В зоне подтопления в Приморье остаются более 500 жилых домов и 1200 подворий
4
Под завалами обрушившейся стены пятиэтажки в Москве может быть человек
9
Звезды хоккея на гала-матче ВЭФ-2016 собрали 700 тыс. рублей для пострадавших в Приморье
Выборы-2016
Седьмой созыв Госдумы. LIVE
Госдума современной России. Спецпроект ТАСС
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Жители Забайкалья пытались продать ЦРУ выдуманные военные тайны
2
США намерены пересмотреть перспективы сотрудничества с РФ по Сирии
3
Конвой в Сирии подвергся авиаудару, а не артобстрелу, утверждают в США
4
Сборная России обыграла команду Северной Америки в матче Кубка мира
5
Армейская авиация поднята по тревоге в Санкт-Петербурге
6
Медведь ранил охотника в поселке на севере Красноярского края
7
Замгенсека ООН сообщил о множестве жертв в результате обстрела конвоя в Сирии
Темы дня
Реклама