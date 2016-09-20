Знакомый убитого Евгения Жилина находится в крайне тяжелом состоянии

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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Состояние Андрея Козырева, получившего ранения в поселке Горки-2 во время убийства лидера украинской организации "Оплот" Евгения Жилина, остается крайне тяжелым. Об этом ТАСС сообщили в больнице города Одинцово, куда был доставлен пострадавший.
"Доставленному в больницу с огнестрельным ранением потерпевшему была проведена срочная операция, он находится в отделении реанимации, его состояние оценивается как крайне тяжелое", - сказали в больнице.
Убийство Жилина было совершено накануне вечером в ресторане "Ветерок" в подмосковном коттеджном поселке Горки-2 на Рублево-Успенском шоссе. Нападавший, который был один, несколько раз выстрелил из пистолета в Жилина и Козырева, после чего скрылся на автомобиле иностранного производства.
Жилин от полученного огнестрельного ранения в голову скончался на месте, Козырев был госпитализирован в тяжелом состоянии.
По факту убийства Жилина возбуждено уголовное дело.