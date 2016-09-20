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Источник: убийца Жилина скрылся на машине, ждавшей его на Рублевском шоссе

Происшествия
20 сентября, 11:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, сентября. /ТАСС
К такому выводу правоохранители пришли, проанализировав записи с камер видеонаблюдения
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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Преступник, застреливший в ресторане подмосковного поселка Горки-2 лидера украинской общественной организации "Оплот" Евгения Жилина, скрылся на автомобиле вместе с сообщником уже на Рублевском шоссе, а не у ресторана. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

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По данным источника, убийца попал на камеру наблюдения только в ресторане, а на ближайшую к ресторану камеру, расположенную в 500 метрах, он не попал.

"После совершения убийства он вышел на улицу и скрылся с места преступления пешком. По его следу была пущена собака, но след оборвался на Рублевском шоссе. На ближайшую видеокамеру, которая находится от ресторана в 500 метрах, он не попал", - сказал собеседник агентства.

Он также рассказал, что в поле зрения видеокамеры из ресторана попали очевидцы убийства, которые в панике выбежали после стрельбы на улицу, сели в машины и уехали. Эти машины накануне были ошибочно объявлены в розыск.

Обстоятельства убийства

Убийство Жилина было совершено в ресторане "Ветерок" в подмосковном коттеджном поселке Горки-2 в понедельник вечером. Убийца, действовавший в одиночку, несколько раз выстрелил из пистолета в Жилина и его товарища Андрея Козырева, после чего скрылся. Жилин от полученного ранения в голову скончался на месте, Козырев был госпитализирован.

Как сообщила ранее представитель Главного следственного управления СК РФ по Московской области Ольга Врадий, согласно показаниям раненого, встреча в ресторане была назначена с целью решения вопросов бизнеса. В настоящее время данная информация проверяется. Возбуждено уголовное дело по нескольким статьям УК РФ - ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 ("Покушение на убийство двух и более лиц"), ч. 1 ст. 105 ("Убийство") и ч. 1 ст. 222 ("Незаконный оборот оружия").

В ходе допросов свидетелей установлено, что преступник ожидал потерпевших в ресторане около 20 минут. Придя в ресторан, Жилин и Козырев сделали заказ, после чего к ним подошел неизвестный и выстрелил в них несколько раз. По словам представителя СК, убийца был тщательно загримирован, у него были накладные усы, спортивные очки с антибликовыми желтыми стеклами, а на голове - глубоко посаженная панама.

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