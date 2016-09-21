МЧС увеличило группировку на месте крушения вертолета Ми-8 в Подмосковье

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. МЧС России увеличило группировку на месте крушения вертолета Ми-8 в Подмосковье, принадлежащего Жуковскому аварийно-спасательному центру. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"На место катастрофы прибыли дополнительные силы спасателей - 50 специалистов Центра "Лидер" и 50 сотрудников отряда "Центроспас" МЧС России для проведения поисковой операции", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что группировка увеличена на 100 человек.

В МЧС сообщили, что на месте крушения уже ликвидирован пожар, обнаружены тела троих погибших членов экипажа. "В настоящее время проводятся работы по извлечению тел погибших из разрушенного фюзеляжа", - отметил представитель министерства.

По информации МЧС, вертолёт Ми-8 МЧС России потерпел крушение в Люберецком районе Подмосковья во время проведения учебно-тренировочного полёта по отработке технологии спасения в особо сложных условиях.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, "по предварительным данным, одним из членов экипажа был начальник Жуковского авиационно-спасательного центра МЧС России Роман Фролов".

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