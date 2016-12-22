Оглашение приговора Варваре Карауловой. Видеотрансляция

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В четверг Московский окружной военный суд оглашает приговор бывшей студентке философского факультета МГУ Варваре Карауловой (ныне - Александра Иванова).
Ее обвиняют в попытке присоединиться к запрещенной в РФ террористической группировке "Исламское государство" (ИГ).
Ранее в среду девушка выступила с последним словом. Она заявила, что все осознала и не может себя простить.
Уголовное дело Варвары Карауловой. Досье