Жизнь военнослужащих, находившихся на борту Ту-154, страховалась в "Согазе"

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие, находившиеся на борту упавшего в Черном море самолета Ту-154, были застрахованы по государственному контракту в компании "Согаз". Это следует из документов, размещенных на сайте страховой организации.

С 1 января 2015 года между Минобороны РФ и АО "Согаз" действует госконтракт по обязательному государственному страхованию жизни и здоровья военнослужащих и приравненных к ним лиц. Страхование производится в соответствии с законом № 52-ФЗ. В рамках госконтракта страховщик несет ответственность по страховым случаям, произошедшим в период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2016г.

Страховая выплата на случай смерти застрахованного составляет 2,337 млн рублей. Кроме того, страховщик уполномочен производить выплаты единовременных пособий на случай смерти военнослужащего или признания его негодным к военной службе. Размер пособия по смерти военнослужащего составляет 3,506 млн рублей. Страховым случаем является гибель застрахованного лица в период прохождения военной службы, службы, военных сборов.

Агентство ТАСС пока не располагает комментарием "Согаза" по этому поводу.

Самолет Ту-154 пропал с радаров в 05:40 мск вскоре после вылета из Сочи. На его борту находились военнослужащие, представители СМИ, в том числе трое сотрудников Первого канала и телеканала "Звезда", а также музыканты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии. Всего 83 пассажира и 8 членов экипажа. По данным Минобороны РФ, обломки Ту-154 найдены в 1,5 км от побережья в районе Сочи на глубине 50-70 метров.

О ситуации с пропажей Ту-154 проинформирован президент РФ Владимир Путин, он получает информацию от экстренных служб о поисковых работах.