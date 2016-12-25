Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.12:
$ 60.85
€ 63.54
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Жизнь военнослужащих, находившихся на борту Ту-154, страховалась в "Согазе"

Происшествия
25 декабря, 9:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, декабря. /ТАСС
ТАСС пока не располагает комментарием страховой компании по этому поводу
Материал из 1 страницы
© Марина Лысцева/ТАСС

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие, находившиеся на борту упавшего в Черном море самолета Ту-154, были застрахованы по государственному контракту в компании "Согаз". Это следует из документов, размещенных на сайте страховой организации.

Смотрите также
Крушение самолета Ту-154 Минобороны РФ. Хроника событий

С 1 января 2015 года между Минобороны РФ и АО "Согаз" действует госконтракт по обязательному государственному страхованию жизни и здоровья военнослужащих и приравненных к ним лиц. Страхование производится в соответствии с законом № 52-ФЗ. В рамках госконтракта страховщик несет ответственность по страховым случаям, произошедшим в период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2016г.

Страховая выплата на случай смерти застрахованного составляет 2,337 млн рублей. Кроме того, страховщик уполномочен производить выплаты единовременных пособий на случай смерти военнослужащего или признания его негодным к военной службе. Размер пособия по смерти военнослужащего составляет 3,506 млн рублей. Страховым случаем является гибель застрахованного лица в период прохождения военной службы, службы, военных сборов.

Агентство ТАСС пока не располагает комментарием "Согаза" по этому поводу.

Смотрите также
Самолет Ту-154 Минобороны РФ пропал после взлета из Сочи

Самолет Ту-154 пропал с радаров в 05:40 мск вскоре после вылета из Сочи. На его борту находились военнослужащие, представители СМИ, в том числе трое сотрудников Первого канала и телеканала "Звезда", а также музыканты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии. Всего 83 пассажира и 8 членов экипажа. По данным Минобороны РФ, обломки Ту-154 найдены в 1,5 км от побережья в районе Сочи на глубине 50-70 метров.

О ситуации с пропажей Ту-154 проинформирован президент РФ Владимир Путин, он получает информацию от экстренных служб о поисковых работах.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Страны
Крушение Ту-154 Минобороны РФ
В других СМИ
Реклама
Фото
5
В московском регионе задержаны семь членов экстремистской организации "Таблиги Джамаат"
8
В переходе у метро "Коломенская" в Москве произошел взрыв
7
Полиция Мексики сообщила о девяти погибших при взрыве на рынке фейерверков
Интересное
14 лучших фото недели: похороны посла, "прыжок веры" и "снежная" волна
Оправданные историей. Кого мы потеряли в уходящем году
Импорт и экспорт: динамика внешнеэкономических связей России
Россия 2016
100 лучших фотографий агентства ТАСС
Что искали россияне в 2016 году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Крушение самолета Ту-154 Минобороны РФ. Хроника событий
2
Минобороны РФ опубликовало списки пассажиров разбившегося Ту-154
3
Доктор Лиза числится в списках пассажиров разбившегося в Сочи Ту-154
4
На месте крушения Ту-154 найдены документы журналистов Первого канала и тело погибшего
5
Обнаружены тела четырех погибших на месте крушения Ту-154 в Сочи
6
Польская община на Украине потребовала от Киева автономии для Львовской области
7
Катастрофы самолетов Ту-154 с 2000 года. Досье
Темы дня
Реклама