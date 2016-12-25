Кремль не располагает информацией о нахождении доктора Лизы на борту Ту-154

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Кремль не располагает информацией о нахождении доктора Лизы на борту разбившегося ТУ-154, списки пассажиров уточняются. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока непонятно, ждем уточненных списков пассажиров", - сказал Песков. Он добавил, что вопросом определения причин крушения будут "отдельно заниматься службы".

Как, в свою очередь, заявил корреспонденту ТАСС юрист фонда "Справедливая помощь" Александр Куликовский, вчера поздно вечером доктор Лиза вылетела в Сирию самолетом Минобороны РФ.

"Она сопровождала гуманитарный груз для госпиталя "Тишрин". Мы не обладаем официальной информацией о местонахождении доктора Лизы", - заявил Куликовский, отметив, что связаться по телефону с доктором Лизой сотрудники не могут, телефон отключен.

Самолет Ту-154 пропал с радаров в 05:40 мск вскоре после вылета из Сочи. На его борту находились военнослужащие, представители СМИ, в том числе трое сотрудников Первого канала и телеканала "Звезда", а также музыканты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии. Всего 84 пассажира и 8 членов экипажа. По данным Минобороны РФ, обломки Ту-154 найдены в 1,5 км от побережья в районе Сочи на глубине 50-70 метров.

О ситуации с пропажей Ту-154 проинформирован президент РФ Владимир Путин, он получает информацию от экстренных служб о поисковых работах. В постоянном контакте с президентом находится министр обороны РФ Сергей Шойгу.