Сергей Шойгу находится в постоянном контакте по телефону с Владимиром Путиным

Игры 13-го тура чемпионата России по волейболу начнутся с минуты молчанияСпорт 25 декабря, 11:33
Глава СПЧ считает ужасной трагедию с самолетом Ту-154Происшествия 25 декабря, 11:30
Биатлонист Малышко выиграл спринт на "Ижевской винтовке"Спорт 25 декабря, 11:30
Ансамбль имени Александрова. ДосьеБиографии и справки 25 декабря, 11:23
Собянин: уходящий год был удачным для МосквыОбщество 25 декабря, 11:22
Катастрофы самолетов Ту-154 с 2000 года. ДосьеБиографии и справки 25 декабря, 11:15
Матч КХЛ ЦСКА - "Локомотив" начнется с минуты молчания в память о жертвах авиакатастрофыСпорт 25 декабря, 11:08
Команда Поветкина может начать разбирательство с VADAСпорт 25 декабря, 11:03
Доктор Лиза числится в списках пассажиров разбившегося в Сочи Ту-154Происшествия 25 декабря, 10:45
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Министр обороны РФ находится в постоянном контакте по телефону с Владимиром Путиным в связи с крушением "Ту-154" в Сочи, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Он постоянно на телефоне с президентом", - сказал Песков. По его словам, информация о крушении "Ту-154" докладывается президенту России в постоянном режиме с получением новых деталей.
"С самого начала президенту было доложено, что самолет ушел с радаров, сейчас работают экстренные службы, службы Минобороны, которому принадлежит самолет. Сейчас вся информация докладывается постоянно, по мере того, как появляются новые детали. Пока о чем-то говорить рано, президент ждет, когда полностью прояснится картина", - сказал Песков.
Отдельных распоряжений со стороны президента РФ Владимира Путина в связи крушением Ту-154 в Сочи пока давать нет необходимости, сообщил пресс-секретарь президента.
"Пока нет точной информации, пока ведется работа экстренных служб, здесь нет необходимости в каких-то дополнительных распоряжениях. - На случай подобных ситуаций существует определенный сценарий, который сейчас реализуется", - сказал Песков.
Песков добавил, что к настоящему времени известно, что в потерпевшем крушение самолете находились музыканты ансамбля имени Александрова, журналисты.
Как сообщил источник в силовых структурах, "концерт на авиабазе Хмеймим, на котором должны были выступать музыканты ансамбля имени Александрова, официально не отменен". "Традиционный воскресный концерт для военнослужащих авиабазы Хмеймим должен был пройти сегодня в 16:00 мск", - сказал источник.
Самолет Ту-154 пропал с радаров в 05:40 мск вскоре после вылета из Сочи. На его борту находились военнослужащие, представители СМИ, в том числе сотрудники Первого канала и телеканала "Звезда", а также музыканты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии. Всего 84 пассажира и восемь членов экипажа. По данным Минобороны РФ, обломки Ту-154 найдены в 1,5 км от побережья в районе Сочи на глубине 50-70 метров.
По факту крушения самолета СК РФ возбудил уголовное дело по ст. 351 УК РФ ("Нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее по неосторожности смерть человека либо иные тяжкие последствия").