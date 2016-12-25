Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.12:
$ 60.85
€ 63.54
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сергей Шойгу находится в постоянном контакте по телефону с Владимиром Путиным

Происшествия
25 декабря, 10:01 дата обновления: 25 декабря, 10:31 UTC+3
Информация о крушении самолета докладывается президенту России в постоянном режиме, отметил пресс-секретарь Путина
Материал из 1 страницы
Министр обороны РФ Сергей Шойгу

Министр обороны РФ Сергей Шойгу

© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Министр обороны РФ находится в постоянном контакте по телефону с Владимиром Путиным в связи с крушением "Ту-154" в Сочи, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Смотрите также
Крушение самолета Ту-154 Минобороны РФ. Хроника событий

"Он постоянно на телефоне с президентом", - сказал Песков. По его словам, информация о крушении "Ту-154" докладывается президенту России в постоянном режиме с получением новых деталей.

"С самого начала президенту было доложено, что самолет ушел с радаров, сейчас работают экстренные службы, службы Минобороны, которому принадлежит самолет. Сейчас вся информация докладывается постоянно, по мере того, как появляются новые детали. Пока о чем-то говорить рано, президент ждет, когда полностью прояснится картина", - сказал Песков.

Отдельных распоряжений со стороны президента РФ Владимира Путина в связи крушением Ту-154 в Сочи пока давать нет необходимости, сообщил пресс-секретарь президента. 

"Пока нет точной информации, пока ведется работа экстренных служб, здесь нет необходимости в каких-то дополнительных распоряжениях. - На случай подобных ситуаций существует определенный сценарий, который сейчас реализуется", - сказал Песков.

Песков добавил, что к настоящему времени известно, что в потерпевшем крушение самолете находились музыканты ансамбля имени Александрова, журналисты.

Как сообщил источник в силовых структурах, "концерт на авиабазе Хмеймим, на котором должны были выступать музыканты ансамбля имени Александрова, официально не отменен". "Традиционный воскресный концерт для военнослужащих авиабазы Хмеймим должен был пройти сегодня в 16:00 мск", - сказал источник.

Что произошло

Самолет Ту-154 пропал с радаров в 05:40 мск вскоре после вылета из Сочи. На его борту находились военнослужащие, представители СМИ, в том числе сотрудники Первого канала и телеканала "Звезда", а также музыканты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии. Всего 84 пассажира и восемь членов экипажа. По данным Минобороны РФ, обломки Ту-154 найдены в 1,5 км от побережья в районе Сочи на глубине 50-70 метров.

По факту крушения самолета СК РФ возбудил уголовное дело по ст. 351 УК РФ ("Нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее по неосторожности смерть человека либо иные тяжкие последствия").

Смотрите также

Кремль не располагает информацией о нахождении доктора Лизы на борту Ту-154
Минобороны: на борту разбившегося Ту-154 находились 92 человека
На месте крушения Ту-154 найдены документы журналистов Первого канала и тело погибшего

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Страны
Крушение Ту-154 Минобороны РФ
Персоны
Песков, Дмитрий Сергеевич
В других СМИ
Реклама
Фото
5
В московском регионе задержаны семь членов экстремистской организации "Таблиги Джамаат"
8
В переходе у метро "Коломенская" в Москве произошел взрыв
7
Полиция Мексики сообщила о девяти погибших при взрыве на рынке фейерверков
Интересное
14 лучших фото недели: похороны посла, "прыжок веры" и "снежная" волна
Оправданные историей. Кого мы потеряли в уходящем году
Импорт и экспорт: динамика внешнеэкономических связей России
Россия 2016
100 лучших фотографий агентства ТАСС
Что искали россияне в 2016 году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Крушение самолета Ту-154 Минобороны РФ. Хроника событий
2
Минобороны РФ опубликовало списки пассажиров разбившегося Ту-154
3
Доктор Лиза числится в списках пассажиров разбившегося в Сочи Ту-154
4
На месте крушения Ту-154 найдены документы журналистов Первого канала и тело погибшего
5
Обнаружены тела четырех погибших на месте крушения Ту-154 в Сочи
6
Польская община на Украине потребовала от Киева автономии для Львовской области
7
Катастрофы самолетов Ту-154 с 2000 года. Досье
Темы дня
Реклама