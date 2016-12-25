Сергей Шойгу находится в постоянном контакте по телефону с Владимиром Путиным

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Министр обороны РФ находится в постоянном контакте по телефону с Владимиром Путиным в связи с крушением "Ту-154" в Сочи, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Он постоянно на телефоне с президентом", - сказал Песков. По его словам, информация о крушении "Ту-154" докладывается президенту России в постоянном режиме с получением новых деталей.

"С самого начала президенту было доложено, что самолет ушел с радаров, сейчас работают экстренные службы, службы Минобороны, которому принадлежит самолет. Сейчас вся информация докладывается постоянно, по мере того, как появляются новые детали. Пока о чем-то говорить рано, президент ждет, когда полностью прояснится картина", - сказал Песков.

Отдельных распоряжений со стороны президента РФ Владимира Путина в связи крушением Ту-154 в Сочи пока давать нет необходимости, сообщил пресс-секретарь президента.

"Пока нет точной информации, пока ведется работа экстренных служб, здесь нет необходимости в каких-то дополнительных распоряжениях. - На случай подобных ситуаций существует определенный сценарий, который сейчас реализуется", - сказал Песков.

Песков добавил, что к настоящему времени известно, что в потерпевшем крушение самолете находились музыканты ансамбля имени Александрова, журналисты.

Как сообщил источник в силовых структурах, "концерт на авиабазе Хмеймим, на котором должны были выступать музыканты ансамбля имени Александрова, официально не отменен". "Традиционный воскресный концерт для военнослужащих авиабазы Хмеймим должен был пройти сегодня в 16:00 мск", - сказал источник.

Что произошло

Самолет Ту-154 пропал с радаров в 05:40 мск вскоре после вылета из Сочи. На его борту находились военнослужащие, представители СМИ, в том числе сотрудники Первого канала и телеканала "Звезда", а также музыканты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии. Всего 84 пассажира и восемь членов экипажа. По данным Минобороны РФ, обломки Ту-154 найдены в 1,5 км от побережья в районе Сочи на глубине 50-70 метров.

По факту крушения самолета СК РФ возбудил уголовное дело по ст. 351 УК РФ ("Нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее по неосторожности смерть человека либо иные тяжкие последствия").