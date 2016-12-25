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Источник: первый борт с телами погибших при падении Ту-154 вылетит в Москву 26 декабря

Происшествия
25 декабря, 20:15 дата обновления: 25 декабря, 20:43 UTC+3
Министр транспорта РФ Максим Соколов заявил, что опознание жертв будет проходит в Москве
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СОЧИ, 25 декабря. /ТАСС/. Первый борт с телами погибших при падении самолета Ту-154 вылетит из Сочи в Москву в понедельник, 26 декабря. Об этом сообщил ТАСС источник в медицинских кругах.

Инфографика Крушение самолета Ту-154 Минобороны РФ. Инфографика Крушение самолета Ту-154 Минобороны РФ. Инфографика

Как сообщили в оборонном ведомстве, на борту воздушного судна находились 92 человека, музыканты ансамбля имени Александрова, представители СМИ и доктор Лиза

"Надеемся, завтра отправим первый борт с телами Москву", - сказал источник.

По словам другого источника, близкого к работе морга Сочи, туда доставлены девять тел и фрагменты, предположительно, еще одного тела.

Ранее глава комиссии по расследованию авиакатастрофы, министр транспорта РФ Максим Соколов заявил, что опознание жертв будет проходит в Москве.

Самолет Ту-154 пропал с радаров в 05:27 мск через две минуты после взлета из аэропорта Адлер, где была выполнена дозаправка. На его борту находились военнослужащие, представители СМИ, в том числе сотрудники Первого канала, телеканалов "Звезда" и НТВ, а также музыканты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии. В списках пассажиров также значатся Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза, директор департамента культуры Минобороны Антон Губанков и руководитель ансамбля им. Александрова Валерий Халилов. Всего на борту находилось 92 человека.

По данным Минобороны РФ, обломки Ту-154 найдены в 1,5 км от побережья в районе Сочи на глубине 50-70 метров, обнаружены тела десяти погибших, данных о выживших пока нет. В районе катастрофы идет поисковая операция. 

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Крушение самолета Ту-154 Минобороны РФ. Хроника событий

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