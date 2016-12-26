Кадыров: глумление над катастрофой Ту-154 - это борьба с внутренней и внешней политикой РФ

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что глумящиеся над катастрофой Ту-154 используют гибель пассажиров и членов экипажа как основу для провокаций и борьбы с политикой РФ.

"Трагическую гибель людей эти лицемеры используют как основу борьбы с внутренней и внешней политикой России. То есть смерть невинных людей, вне зависимости от их статуса в обществе, является основой их чудовищной политики. Сколько же людей они готовы убить и над памятью скольких погибших насмехаться ради своих бесчеловечных интересов? Ведь цель их злобных нападок - развязывание войн, разрушение государств, смерти миллионов людей", - написал Кадыров на своей странице в социальной сети Instagram.

26 декабря объявлен общенациональным днем траура в России по погибшим в катастрофе Ту-154. Миллионы россиян выражают искренние соболезнования семьям погибших, в других странах люди несут цветы к посольствам России. Но есть те, кто открыто злорадствует гибели ни в чем неповинных людей. В Киеве простые люди несут цветы к зданию нашей дипмиссии, а чиновники несут «Боярышник». Глумление над жертвами и другой трагедии. Некоторые представители либерального крыла в России не отстают в своих античеловеческих пасквилях. Трагическую гибель людей эти лицемеры используют как основу борьбы с внутренней и внешней политикой России. То есть смерть невинных людей, вне зависимости от их статуса в обществе, является основой их чудовищной политики. Сколько же людей они готовы убить и над памятью скольких погибших насмехаться, ради своих бесчеловечных интересов? Ведь цель их злобных нападок – развязывание войн, разрушение государств, смерти миллионов людей. Пока есть те, кому не все равно, кто борется за справедливость, Россию не победит ни один агрессор. И наша страна и ее население всегда будет непримиримым борцом со злом во всем мире. А таких людей у нас в стране – абсолютное большинство. Фото опубликовано Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95) Дек 25 2016 в 12:14 PST

Глава республики отметил, что миллионы россиян выражают искренние соболезнования семьям погибших, а в других странах, в том числе на Украине, люди несут цветы к посольствам РФ. "А чиновники несут "Боярышник". Глумление над жертвами и другой трагедии", - заявил Кадыров, добавив, что некоторые российские либералы "не отстают в своих античеловеческих пасквилях".

Однако, по мнению главы Чечни, "пока есть те, кому не все равно, кто борется за справедливость, Россию не победит ни один агрессор". "И наша страна, и ее население всегда будет непримиримыми борцами со злом во всем мире", - заключил он.

Самолет Ту-154 Минобороны пропал с радаров в воскресенье в 05:27 мск через две минуты после взлета из аэропорта Адлер, где была выполнена дозаправка. На его борту находились военнослужащие, представители СМИ, в том числе сотрудники Первого канала, телеканалов "Звезда" и НТВ, а также музыканты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравить с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии. В списках находившихся на борту числятся 92 человека.

На борту самолета также находилась глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, также известная как доктор Лиза.