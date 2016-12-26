Два подводных аппарата в ближайшие часы прибудут на место крушения Ту-154

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МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Два обитаемых подводных аппарата Русского географического общества (РГО) прибудут на место крушения самолета Ту-154 в Сочи в ближайшие часы. Об этом сообщили в пресс-службе РГО.
"Для участия в поисковой операции направляются два обитаемых подводных аппарата Русского географического общества: C-Quester и C-Explorer. В настоящий момент производится погрузка оборудования, которое будет отправлено в аэропорт "Адлер" спецбортом. Прибытие на место крушения ожидается в ближайшие часы", - говорится в сообщении РГО.
Аппараты, по данным общества, способны непрерывно работать под водой до восьми часов, первый - на глубине до 100, второй - до 300 метров. С их помощью проводятся научные исследования, мониторинг подводных объектов и операции спасения. В спасательной операции примет участие личный состав экспедиционного центра МО РФ под руководством начальника центра Евгения Бинюкова и опытные водолазы центра подводных исследований РГО с необходимым оборудованием.
"К поисковым работам готовы присоединиться многие водолазы из партнерских организаций. В течение всего дня поступают звонки с предложениями помощи от гражданских специалистов. Все готовы приложить максимум усилий", - рассказал исполнительный директор ЦПИ РГО Сергей Фокин.
Самолет Ту-154 пропал с радаров 25 декабря в 05:27 мск через две минуты после взлета. На его борту находились военнослужащие, представители СМИ, в том числе сотрудники Первого канала, телеканалов "Звезда" и НТВ, а также музыканты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравить с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии. На борту самолета также находилась глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, также известная как доктор Лиза.
В списках находившихся на борту числятся 92 человека. По данным Минобороны РФ, обломки Ту-154 найдены в 1,5 км от побережья в районе Сочи на глубине 50-70 метров.