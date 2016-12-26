Минобороны РФ увеличивает группировку беспилотников в районе катастрофы Ту-154

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МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Минобороны РФ увеличило группировку беспилотников в районе поиска потерпевшего крушение самолета Ту-154. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
"Увеличивается группировка беспилотной авиации Минобороны. Приступили к мониторингу надводной обстановки еще два беспилотных летательных аппарата "Гранат-4", что позволило непрерывно осуществлять мониторинг всех секторов поиска", - сказал Конашенков.
К поиску привлечены также 45 судов и пять вертолетов. "В настоящее время в районе проведения поисков работают 45 судов, пять вертолетов и беспилотные летательные аппараты", - сказал он.
Военное ведомство продолжает наращивание сил и средств в зоне катастрофы. "В зону проведения операции прибывают корабли, водолазы и авиационная техника", - добавили в пресс-службе.
"В аэропорту Адлер осуществил посадку Ил-76, доставивший два обитаемых глубоководных аппарата Русского географического общества, оборудованных манипуляторами для проведения сложных подводно-технических работ на большой глубине", - также сообщили в Минобороны.
В воскресенье в 05:27 с экранов радаров пропал самолет Ту-154, на борту которого находились 92 человека, которые направлялись в Сирию, чтобы поздравить авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим с Новым годом. Позже обломки самолета были найдены в 1,5 км от побережья в районе Сочи.
В районе авиакатастрофы идет поисковая операция, в которой принимают участие около 3,5 тыс. человек. К настоящему моменту обнаружены 11 тел погибших.
Как ранее сообщил министр транспорта Максим Соколов, возглавляющий госкомиссию по расследованию ЧП, в качестве основных причин авиакатастрофы рассматриваются техническое состояние самолета и ошибки пилотирования.
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