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Кабмин Киргизии опроверг информацию о новых жертвах катастрофы Boeing

Происшествия
26 января, 14:25 UTC+3 БИШКЕК /Корр. ТАСС, Вадим Нешкумай
Ранее в Межгосударственном авиационном комитете сообщили о том, что число жертв авиакатастрофы возросло с 39 до 43
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БИШКЕК, 26 января. /Корр. ТАСС Вадим Нешкумай/. Число жертв крушения вблизи аэропорта Бишкека Манас грузового Boeing 747 не увеличилось и составляет 39 человек. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе правительства Киргизии.

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"На данный момент известно о гибели в результате аварии 35 жителей дачного поселка, один из которых скончался в больнице от полученных ожогов. Кроме этого, погибли 4 пилота самолета", - отметили в пресс-службе. По словам ее сотрудников, киргизская сторона не знает, откуда у Межгосударственного авиационного комитета (МАК) появились "сведения о 43 погибших". "Мы сейчас связываемся с представителями МАК и выясняем этот вопрос", - заверили в кабмине.

Ранее МАК на своем официальном сайте привел обновленные данные о числе жертв авиакатастрофы. "Число погибших - 43", - говорится в сообщении МАК.

Принадлежащий одной из турецких компаний грузовой Boeing, который следовал по маршруту Гонконг - Бишкек - Стамбул, 16 января во время посадки в аэропорту Манас рухнул на находящийся поблизости дачный поселок, где постоянно проживали люди. Лайнер полностью снес 23 одноэтажных жилых дома, при этом погибли 35 местных жителей и 4 члена экипажа. В больницы Бишкека с места аварии с различными травмами были доставлены как минимум 19 человек, почти половина погибших и пострадавших - дети.

Расследованием авиакатастрофы занимается специальная международная комиссия, которую возглавляют эксперты МАК. В ее состав также входят специалисты Агентства гражданской авиации Киргизии, а в качестве наблюдателей - представители авиационных властей Соединенных Штатов и Турции.

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