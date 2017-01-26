Кабмин Киргизии опроверг информацию о новых жертвах катастрофы Boeing

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БИШКЕК, 26 января. /Корр. ТАСС Вадим Нешкумай/. Число жертв крушения вблизи аэропорта Бишкека Манас грузового Boeing 747 не увеличилось и составляет 39 человек. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе правительства Киргизии.
"На данный момент известно о гибели в результате аварии 35 жителей дачного поселка, один из которых скончался в больнице от полученных ожогов. Кроме этого, погибли 4 пилота самолета", - отметили в пресс-службе. По словам ее сотрудников, киргизская сторона не знает, откуда у Межгосударственного авиационного комитета (МАК) появились "сведения о 43 погибших". "Мы сейчас связываемся с представителями МАК и выясняем этот вопрос", - заверили в кабмине.
Ранее МАК на своем официальном сайте привел обновленные данные о числе жертв авиакатастрофы. "Число погибших - 43", - говорится в сообщении МАК.
Принадлежащий одной из турецких компаний грузовой Boeing, который следовал по маршруту Гонконг - Бишкек - Стамбул, 16 января во время посадки в аэропорту Манас рухнул на находящийся поблизости дачный поселок, где постоянно проживали люди. Лайнер полностью снес 23 одноэтажных жилых дома, при этом погибли 35 местных жителей и 4 члена экипажа. В больницы Бишкека с места аварии с различными травмами были доставлены как минимум 19 человек, почти половина погибших и пострадавших - дети.
Расследованием авиакатастрофы занимается специальная международная комиссия, которую возглавляют эксперты МАК. В ее состав также входят специалисты Агентства гражданской авиации Киргизии, а в качестве наблюдателей - представители авиационных властей Соединенных Штатов и Турции.